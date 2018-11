Hacker objevil chybu ve Steamu, která mu umožnila generovat si hry zdarma

Na to, kolik peněz denně proteče skrz steamové peněženky, mi celá aplikace přijde až překvapivě nedokonalá. Ano, všechno sice funguje, ale co se týče designu, rychlosti a uživatelské přívětivosti mají podle mého názoru lidé z Valve před sebou ještě hodně práce. A to se bavíme jen o koncovém uživatelském klientovi, kdo ví, co vše se odehrává v hlubinách zdrojového kódu, skryto před očima běžných hráčů.

Moskowsky si mohl vygenerovat kód na jakoukoliv hru z nabídky Steamu. Třeba i tuto.

Jak ukázal jistý Artem Moskowsky, problémy se nevyhýbají ani tak zásadním funkcionalitám jako je generování produktových klíčů. Tento samozvaný lovec chyb (bug hunter) přišel na způsob, jak si pomocí chyby ve vývojářských nástrojích snadno vygenerovat neomezené množství klíčů pro jakoukoliv hru v nabídce Steamu.

Naštěstí pro Valve šlo o tzv. hodného hackera, který tuto znalost nevyužil k osobnímu obohacení, ale neprodleně ji nahlásil technické podpoře. Za svoji poctivost byl pak odměněn 20 tisíci dolarů (cca půl mionu Kč), respektem hackerské komunity a pochvalným článkem na Bonuswebu, ze kterého má určitě velikou radost.