Steam nabízí o víkendu k vyzkoušení devět her zdarma

Tyranny

V rámci „Jarního úklidu“ nabízí Steam přes víkend zdarma k vyzkoušení rovnou devět titulů. Na své si přijdou fanoušci prakticky všech žánrů, konkrétně jde o tyto hry: Borderlands 2, Castle Crashers, Cities: Skylines, Dead by Daylight, Dirt 4, Don’t Starve Together: A New Regin, Left 4 Dead 2, Shadow of Mordor a Tyranny.