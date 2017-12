Udělejte si radost, začal vánoční výprodej na Steamu

Velké vánoční slevy na Steamu jsou už každoroční tradicí, jenže vzhledem k tomu, že v průběhu roku přibyly i slevy jarní, prázdninové, podzimní a halloweenské, už to není taková událost jako dříve. Přesto je těžké těmto lákavým nabídkám odolat, ostatně vánoční svátky jsou na hraní naprosto ideální.

Oslavte svátky míru a lásky střelbou do nacistů.

Až 50% slevy jsou i na některé z největších letošních hitů jako například Wolfenstein II: The New Colossus, Evil Within 2, Tekken 7, Prey, Vanquish, South Park: Fractured But Whole a mnohé další.

Osobně si pořídím menší tituly Little Nigtmares a Get Even, které mi letos unikly a asi ještě přihodím fantastický Quantum Beak, který si po dohrání na Xboxu dám rád znovu, tentokrát s myší a klávesnicí.

Poslední epizoda Life is Strange: Before the Storm vyšla teprve minulý týden, a přesto už je hra k dispozici s 30 % slevou.

Součástí slevového šílenství je i hlasování Steam Awards v různých kategoriích, které se každý den budou měnit. Aktuálně se vybírá hra s největší znovuhratelností. Jako by to mohlo vyhrát něco jiného, než Divinity: Original Sin 2, že?

Mimochodem výrazné slevy probíhají i v digitálním obchodě Electronic Arts Origin, retroherně GOG nebo v Playstation Storu.