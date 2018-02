Díky změnám na Steamu bude utrácení ještě o něco jednodušší než dříve

Největší digitální obchod s hrami je oproti konkurenci v tak dominantním postavení, že se prakticky nemusí nějak výrazněji snažit inovovat.

Tento článek mě alespoň donutil trochu si wishlist promazat.

Přesto se čas od času objeví nějaká ta novinka, která je dokonce i ku prospěchu věci. Po změnách v uvádění nových her a ochraně proti review bombingu se změny tentokrát dotkly tzv. wishlistu, tedy seznamu přání. Tam si hráči ukládají hry, které by si chtěli jednou zakoupit, ale z nějakého důvodu se jim to momentálně nechce dělat. Steam jim potom dá automaticky vědět, jakmile se nějaká z těchto položek objeví ve slevě. Díky aktualizaci si teď nově můžete wishlist snadno filtrovat, a to podle mnoha faktorů.

Zajímají vás pouze hry, které jsou ve slevě? Nebo ty, které už nejsou v Early Accessu? Či jen ty, které podporují virtuální realitu? Ani jedno už není problém. Nově také přibyla možnost přidávat hry do nákupního košíku přímo z tohoto seznamu. Ve chvíli slabosti tak můžete utratit balík peněz daleko rychleji než kdy dříve.

A abyste si mohli všechny změny ihned vyzkoušet, spustil Steam novou slevovou akci. Tentokrát ku příležitosti nového lunárního roku. Inu proč ne, žádný důvod pro slevu není špatný. Ještěže mám spoustu práce s Kingdom Come, jinak bych se asi zase neudržel.