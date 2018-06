To ani nechcete vědět. Aplikace spočítá, kolik jste utratili na Steamu

Herní průmysl se v posledních letech radikálně změnil. Jakožto patnáctiletý jsem na jednu novinku šetřil celé prázdniny, zatímco dnes se díky mnoha slevovým akcím dá hrát v podstatě zadarmo.

Alespoň to tak zdánlivě vypadá, protože nad utrácením částek v řádech nižších stovek korun není potřeba příliš dlouho přemýšlet. Spousta hráčů si často kupuje i hry, na které ani nemá čas, s tím, že by se mohly někdy v budoucnu hodit. Důchodcům obléhajícím nákupní centra při vypuknutí slevové akce na máslo už se dávno nikdo nesměje, letní výprodej na Steamu má na hráče úplně stejný efekt „za ty peníze by byl hřích to nekoupit“.

Není to racionální chování a kdybychom peníze místo hromadění nepotřebných digitálních kopií raději věnovali na charitu, byl by svět hned o něco hezčím místem k životu. Korunka ke korunce se postupně nastřádá a ze zanedbatelných částek se stane poměrně slušný objem peněz.

Kolik jste utratili na Steamu?

Jak velký? To si můžete sami spočítat díky nové funkcionalitě Steamu nazvané External Funds Used. Stačí se přihlásit svými přihlašovacími údaji a vykoukne na vás částka, která bude s největší pravděpodobností daleko vyšší, než byste čekali.

Co znamená údaj OldSpend, se mi zjistit nepodařilo, stejně tak ve výpisu chybí přepočet na koruny a Škody Fabie.

U mě je to celkem 1 260 dolarů za osm let, což je při dnešním kurzu nějakých 28 000 korun. A to věru není málo. K tomu je nutné poznamenat, že nástroj bere v potaz pouze prostředky, které protekly přímo přes steamovou peněženku. Nepočítá tedy hry získané jiným způsobem (kódy z krabicových her, Humble Bundle atd.).

Když k tomu připočítám nákup hardwaru a fakt, že mám doma i konzoli, je hraní poměrně solidní zásah do rodinného rozpočtu. Na druhou stranu každý koníček něco stojí a například do kola už jsem za ty roky určitě nacpal peněz mnohem víc. Teď se jen modlím, aby někdo nevymyslel podobnou aplikaci i na útraty v hospodách.