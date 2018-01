Zpěvák Sting namluví postavu v počítačové hře

V chystané hře Where the Water Tastes Like Wine se stanete tulákem, který křižuje Spojenými státy a sbírá historky. Na první pohled titul vypadá možná až „příliš nezávisle“, čímž chci říct, že podle videí a obrázků vůbec netuším, jak se to celé bude hrát.

Čím se hra liší od stovek až tisíců podobných uměleckých projektů tvořených pár lidmi na koleni, je excelentní namluvení. Melissa Hutchison a Dave Fennoy (Clementine a Lee z The Walking Dead, Kimberly Brooks (Ashley Williams z Mass Effect) a Cissy Jones (například Joyce z Life is Strange) jsou v herním dabingu první ligou. Jejich řady pak rozšíří i skutečná celebrita – zpěvák Sting. Marně přemýšlím, kdy naposledy propůjčila hlas do počítačové hry taková hvězda. Jak mu to jde, se můžete podívat v novém traileru.

Where the Water Tastes Like Wine by měla vyjít v první polovině letošního roku.