Deset nejočekávanějších strategií roku 2018

1. Age of Empires: Definitive Edition (& Age of Empires IV)

VIDEO: Age of Empires Definitive Edition - trailer

Kdy: začátek 2018

Na čem: PC s Windows 10

Začátkem roku by měla vyjít remasterovaná edice kultovní strategie Age of Empires z roku 1997. Původně se počítalo s 19. říjnem 2017, autoři však zmiňují potřebu hru více otestovat. Definitivní edice zahrnuje novou grafiku, ozvučení či podporu rozlišení 4K. S vydáním se však počítá pouze na Windows 10 skrze Windows Store. Vzniká také Age of Empires 4, na němž pracuje studio Relic Entertainment, které nás naposledy příliš nepotěšilo s Warhammer 40 000: Dawn of War 3. O Age of Empires 4 však nevíme prozatím prakticky nic, vlastně ani to, zda letos vůbec vyjde. Necháme se překvapit.

2. Battletech

VIDEO: Battletech - trailer

Kdy: začátek 2018

Na čem: PC (Windows, Linux), Mac



Battletech je tahová sci-fi strategie s obřími mechy, která vychází ze stejnojmenného univerza. Tvůrci chtějí podchytit atmosféru deskové předlohy, hra ovšem nebude používat její pravidla. Na hráče čekají volby podvozků, zbraní, pohonů a také talentové stromy dovedností. Chybět bude krycí systém, který tvůrci nepovažují za realistický.

3. Project Hospital

VIDEO: Project Hospital Announcement Trailer

Kdy: 2018

Na čem: PC (Windows)



Česká strategie Project Hospital sice svádí k porovnání s kultovním Theme Hospitalem, tvůrci však jdou vlastní cestou. Stěžejní mají být tři části: budovatelská, management provozu a vlastní léčení nemocí, kdy je třeba podle symptomů stanovit diagnózu. Více se můžete dozvědět z našeho nedávného rozhovoru s šéfdesignerem projektu Romanem Pítrem.

4. Phoenix Point

VIDEO: Phoenix Point Fig Movie

Kdy: konec roku 2018

Na čem: PC (Windows, Linux), Mac



Duchovní nástupce X-Comu, za nímž stojí vývojář Julian Gollop, tvůrce legendárních UFO: Enemy Unknown, nemůže v našem seznamu chybět. Phoenix Point se odehrává v roce 2057, kdy se lidé na Zemi potýkají s invazí vetřelců. Chybět nebude celková mapa, výzkum a samozřejmě souboje na tahy, v nichž půjde zacílit konkrétní části těl nepřátel. Zajímavě zní prvek, kdy vetřelci evolvují a přizpůsobují se naší taktice a strategii. Počítá se i s atributy jako strach, panika, šílenství či trvalými traumaty, které mohou ovlivnit schopnosti, chování a spolehlivost vojáků. Phoenix Point vzniká díky komunitnímu financování, tvůrci získali na platformě Fiq necelých 800 tisíc dolarů na vývoj.

5. Anno 1800

VIDEO: Anno 1800 - trailer

Kdy: zima 2018

Na čem: PC



Tentokrát žádné sci-fi, sedmý regulérní díl ze strategické série Anno je zasazen do 19. století, a tedy éry industrializace. Očekávat máme budování, obchodování, příběhovou kampaň, sandboxový režim, náhodně generované mapy či multiplayer. Vydání je ovšem dost vzdálené, takže ze „zima 2018“ se může snadno vyklubat odklad na příští rok.

6. They Are Billions

VIDEO: They Are Billions - trailer

Kdy: jaro 2018

Na čem: PC (Windows)



Představte si stovky, tisíce infikovaných, kteří vás chtějí zabít. A právě těm se bráníme v postapokalyptické strategii They Are Billions, která je už dostupná v předběžném přístupu. Bráníme jak? Budováním kolonií. Dění se odehrává v reálném čase, k dispozici je však pauza, kdy si lze vše dobře rozmyslet, tedy rozmístění nových budov či zadání příkazů bojovníkům. Důležité ovšem jsou i suroviny, vylepšování budov, však to znáte.

7. Total War Saga: Thrones of Britannia

VIDEO: Total War: Thrones of Britannia - trailer

Kdy: 2018

Na čem: PC (Windows)

Thrones of Britannia je první menší odbočka v sérii Total War, která se soustředí na významné, ale z pohledu série příliš krátké období dějin. Píše se rok 878 a králové Anglie, Skotska, Irska a Walesu rozhodnou o dalším osudu národa. Z hlediska hratelnosti nelze očekávat výrazné změny, zůstane strategická mapa i real-time taktické bitvy. Zajímavé ovšem mohou být jednotky a tvůrci zmiňují sice menší, ale propracovanější mapu.

8. Jurassic World Evolution

VIDEO: Jurassic World Evolution

Kdy: druhé až třetí čtvrtletí roku 2018

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One



Budovatelská strategie s dinosaury Jurassic World Evolution vychází z filmu Jurský svět (2015), přičemž k vydání by mělo dojít zároveň s uvedením pokračování Jurský svět: Zánik říše (v českých kinech 21. 6. 2018). Jako manažeři budeme zřizovat výběhy pro dinosaury či plánovat návštěvnické trasy. Skvělá by měla být grafika, protože tvůrci využili materiály filmařů. A Frontier Developments rozhodně mají dost zkušeností, naposledy vydali Planet Coaster. Největším rizikem tak zřejmě bude cílené zjednodušení, aby hra oslovila široké masy, zatímco stratégové zapláčou. Ale to už předbíháme.

9. Frostpunk

VIDEO: Frostpunk - gameplay trailer

Kdy: první čtvrtletí roku 2018

Na čem: PC



Nová hra od tvůrců This War of Mine (simulátor přežití civilistů ve válce) je rozhodně v našem hledáčku. A opět půjde o survival záležitost. Ve Frostpunku budeme šéfovat poslednímu lidskému městu v zamrzlém světě. Očekávat máme prvky z budovatelských strategií, vyhledávání a pečlivé využívání zdrojů a samozřejmě obtížné volby (dětská práce, jak zacházet s nemocnými a zraněnými atd.). Město musí přežít. Ale za jakou cenu?

10. Valkyria Chronicles 4

VIDEO: Valkyria Chronicles 4 - gameplay

Kdy: 2018 (21. března v JP na PS4, v létě na Switchi)

Na čem: PlayStation 4, Xbox One, Switch

Ve Valkyria Chronicles 4 se opět podíváme do fiktivní Evropy, v níž mezi sebou během 2. světové války zápasí Atlantická federace s východní Imperiální aliancí. Z herního hlediska opět půjde o mix tahové strategie s real-time prvky. Povolání bude celkem šest, nový je granátník. Například skaut může označit nepřítele pro granátníka, který zaútočí, aniž by nepřítele sám viděl.

Pro další kousky můžete hlasovat v anketě. Na projekty jako Iron Harvest či Mashinky jsme nezapomněli, obě hry ovšem nevyjdou dříve než v roce 2019.