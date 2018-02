RECENZE: Dva roky po vydání stojí Street Fighter 5 konečně za to

Pamatuji si ještě doby, kdy recenzování her bylo celkem snadnou záležitostí. Prostě se vám do rukou dostala nová hra, vy jste si ji zahráli, napsali recenzi a bylo to. Dnes? Přijde hra, vy si ji zahrajete, napíšete recenzi, ale když ji chcete publikovat, zjistíte, že polovina z napsaného už není pravda. A pár měsíců po vydání už nemá hra s tím, co jste původně dostali do rukou, vlastně vůbec nic společného

Na samotných soubojích se toho příliš nezměnilo. Naštěstí.

Za všechny jmenujme třeba hry Battlefront 2, Assassin’s Creed: Unity nebo Driveclub, které po vydání sklidily spoustu kritiky, ale časem se většinu problémů podařilo vyřešit. A jak už asi tušíte, Street Fighter 5 do rodiny nedonošených chudáčků, kteří nakonec díky péči trpělivých rodičů výborně prospívají, patří též.

A teď tu mám dilema. Mám vydavatelům tleskat, že se o svoji hru příkladně starají i po vydání, anebo jim naopak vynadat za to, že hru v nedodělaném stavu vůbec vypustili?

Všimli jste si někdy, jak mají postavy ze Street Fightera obrovská chodidla?

Když totiž Street Fighter 5 v únoru 2016 vyšel, nebylo ho moc za co chválit. Ano, v jádru to byla výborná bojovka, která zavedenou sérii skvěle inovovala především o tzv. V-Triggery, tedy snadno aktivovatelné dočasné vylepšení, unikátní pro každou postavu. Jenže kromě krásné grafiky a skvělého ovládání toho tato „vanilla“ verze příliš nenabízela. Chyběla řada bojovníků, nabídka módů byla skoupá a kromě on-line soubojů jeden na jednoho toho hra příliš nenabízela. Nefungoval obchod, takže nebylo za co utrácet vydělanou herní měnu a k tomu všemu ještě haprovaly servery. Jedním slovem pořádná ostuda.

Po dvou letech od vydání přichází tzv. Arcade Edition, která konečně ze Street Fightera 5 dělá to, čím měl být již na samotném začátku. Tedy skvělou mlátičkou, která nabídne dostatek obsahu jak letitým veteránům, kteří chtějí poměřovat síly on-line, tak i nováčkům, kteří si chtějí nejprve pořádně natrénovat v sólo režimech.

Na výběr je zatím 16 bojovníků (z nichž polovina je blonďatá), přibude ještě 6. Ale ty už si budete muset dokoupit.

Nutno poznamenat, že tohle není žádná definitivní edice, která by v jednom balení za výhodné peníze obsáhla vše, co ke hře kdy vyšlo. I nadále totiž budou přibývat další postavy, které si pak budete muset postupně odemykat za herní měnu, nebo kupovat za skutečné peníze. Na druhou stranu je Arcade Edition k dispozici všem majitelům původní verze zcela zdarma.

A co tu tedy najdeme? Tou největší novinkou je skvěle zpracovaný Arcade Mode pro jednoho hráče. Jde vlastně o klasický mód známý už z automatů, ve kterém musíte postupně porazit žebříček stále silnějších protivníků.

Trénínkový mód je skvělý způsob, jak pochopit herní zákonitosti.

Na výběr je celkem 6 cest, z nichž každá odpovídá jednomu historickému dílu Street Fightera. Ať už si vyberete kterýkoliv z předchozích dílů, vždy vás potěší retro stylizace (mění se hudba, úvodní znělky, oblečení postav atd.) a výběr postav se zmenší jen na tehdy dostupnou nabídku bojovníků (pokud tedy tito bojovníci už v SF5 jsou, jinak jsou nahrazeni někým ze současné nabídky). Dokončením těchto turnajů se pak v menu odemykají nové položky, jako třeba unikátní obleky nebo příběhové komiksy. Pokud si budete chtít otevřít vše, čeká vás opravdu hodně práce.

Neméně významnou novinkou jsou pak druhé V-Trigger schopnosti pro každého ze stávajících bojovníků. Vybrat si je můžete v menu ještě před samotným začátkem zápasu a alespoň v prvních soubojích se díky tomu do hry zase vrací element překvapení.

Nováčky pak potěší skvělý tréninkový mód, ve kterém se mohou do detailů naučit, jak vlastně celý komplexní bojový systém funguje. V tomto režimu hra zobrazuje statistiky způsobených zranění či třeba zvýrazňuje, kdy jsou ty správné okamžiky pro načasování protiútoků.



Navzdory tomu, že je dnes konkurence v žánru bojovek obrovská (Tekken 7, Injustice 2, chystaný Soul Calibur 6), má stále Street Fighter 5 co nabídnout a díky bohaté zásobě singleplayerových i on-line módů je vhodný pro nováčky i veterány. Skvělé technické zpracování jakoby vůbec nezestárlo a na hru je radost pohledět i dnes. Jenže pachuť nefér útoku na hráčské peněženky přetrvává i po dvou letech.