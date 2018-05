Týmovou střílečku Overwatch rozšířila na všech dostupných platformách nová mapa, a to zdarma. Jmenuje se Blizzard World a je to zábavní park v kulisách her od Blizzardu. Fandové se tak mohou těšit na spoustu vtipných narážek. Z hlediska hratelnosti je to klasická payload mapa.

Play BLIZZARD WORLD now on PC, PlayStation 4, and Xbox One. pic.twitter.com/XLXVLRcaRr — Overwatch (@PlayOverwatch) 23. ledna 2018