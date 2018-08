Sumo Digital koupili autory hry Dear Esther

Studio The Chinese Room se nedávno ocitlo v potížích a navzdory úspěchu svých her Dear Esther a Everybody’s Gone to Rapture (naše recenze) propustilo většinu zaměstnanců (psali jsme tady). Talentované vývojáře nyní odkoupilo studio Sumo (například chystaný Crackdown 3). Co s nimi má v plánu, zatím bohužel nevíme.

