Sunset Overdrive nejspíše vyjde i na PC

Ještě než se v Insomniac Games naplno pustili do prací na Spider-manovi, vytvořili pro Microsoft Sunset Overdrive jednu z mála výhradních exkluzivit pro konzoli Xbox One.

Bláznivá akce, ve které se běhá po zdech a skáče po střechách, se sice nestala absolutním hitem, ale řadu fanoušků si našla. Jedním z nich byl například Ondra, který ji v naší recenzi ohodnotil velice slušnými 85 %. Nyní to vypadá, že se o jejích kvalitách nakonec budou moci přesvědčit i skalní „písíčkáři“.



Napovídá tomu alespoň americká ratingová organizace ESRB, která informaci o počítačové verzi Sunset Overdrive zveřejnila na svých stránkách. Není to sice to samé jako oficiální oznámení, ale vzhledem k tomu, že počátkem roku prosákla stejná informace i z obdobné korejské stránky, lze to už považovat za dostatečně věrohodný důkaz. Teď už jen zbývá doufat, že se dočkáme co nejdříve.