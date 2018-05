Super Mario

Rozsáhlá kniha do detailů popíše třicetiletou kariéru jedné z nejpopulárnějších videoherních postaviček všech dob. Na 256 barvených stranách se dozvíte vše, co byste o tomhle vysloužilém instalatérovi měli vědět, nebude samozřejmě chybět popis všech her, které mezi lety 1985 - 2015 vyšly. A že jich bylo hodně.



Kniha bude stát 40 dolarů a do obchodů zamíří 23. října. O vydání se postará komiksové nakladatelství Dark Horse.