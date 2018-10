RECENZE: Super Mario Party válí. Kolik kamarádství skončí tentokrát?

Super Mario Party je určená nejenom všem fandům deskových her, ale i těm, kteří si chtějí užít kolekci drobných her, ideálně ve více lidech. Série se konečně potkala se správnou platformou, konzolí Switch. K ovládání totiž stačí jediný ovladač Joy-Con, což znamená, že prakticky kdekoliv můžete hrát ve dvou lidech. A to se u deskové hry náramně hodí. Pokud byste chtěli hrát až ve čtyřech, každý další hráč potřebuje svůj Joy-Con. Jeden z režimů dokonce umí propojit více konzolí, ale o tom až později.

Základem je režim Mario Party, v němž si zvolíte postavičku a snažíte se porazit ostatní. To znamená, že házíte kostkou a v závislosti na hrací desce určíte směr, kam se chcete přesunout. Vyhrává ten, kdo během vybraného počtu kol získá co nejvíce hvězdiček. Každé kolo přitom proloží jednoduchá minihra, jejíž vítěz získá nejvíce zlatých mincí.

Super Mario Party je samozřejmě komplikovanější než Člověče, nezlob se, takže kromě interaktivních políček narazíte i na další prvky, jako je třeba most, který se po pár přechodech zřítí, nebo bosse, jenž po odpočtu doslova bouchne. I když se propracujete k hvězdě a podaří se vám došlápnout na správné políčko, nemáte ještě vyhráno. Hvězdy totiž musíte koupit za mince. Mince jsou přitom rozeseté po celé hrací ploše, získáte je ovšem i z miniher, některých políček či obyčejným skokem na hlavu protihráče.

Společný s Člověče, nezlob se je fakt, že hráči se obvykle zlobí. Někdy stačí, že máte zkrátka víc štěstí a protihráči vyfouknete předmět či hvězdu přímo před nosem. Jindy škodíte přímo a ukážete na hráče, kterému sebere mince, zatímco je získáte vy. Ve vzácných případech lze ukrást i hvězdu, což už je na konec kamarádství či tichou domácnost.

Hází se klasickou šestistěnnou kostkou 1-2-3-4-5-6, využívat ovšem lze i ty, které se vážou ke každé postavě zvlášť. Například Yoshiho kostka má hodnoty 0-1-3-5-5-7, zatímco u Bowsera to jsou -3 mince, -3 mince, 1-8-9-10. Zůstanete u klasiky, budete riskovat, nebo je budete využívat situačně ve svůj prospěch?

Po každém odehraném kole následuje náhodně vybraná minihra. Těch je celkem osmdesát a využívají jak klasické ovládání pomocí analogové páčky a tlačítka, tak pohybového. Pohybové hříčky jsou zábavnější než launchová kolekce 1-2 Switch, která tehdy demonstrovala možnosti nové konzole. Budete házet bumerangem po housenkách, chytat ovoce, vyklepávat bonbony z dózy, nahánět tučňáky, v kuchyni z ingrediencí kompletovat objednávku a další.

Fajn je, že před startem každé minihry vám hra nejenom ukáže, jak se ovládá (v případě pohybových her ukáže i naznačený pohyb ruky), ale umožní vám ji okamžitě přímo v menším okně vyzkoušet nanečisto. V okamžiku, kdy se všichni hráči vyjádří, že jsou připraveni, se startuje na ostro. Hraje se v rychlém tempu, krátce, ale zábava je to báječná.

Představení všech osmdesáti miniher



My si ovšem doma mnohem více oblíbili režim Partner Party, který se hraje v týmech dva na dva. Hod kostkou se sčítá a sdílí se i všechny sebrané předměty. A hlavně: v tomto režimu se pohybujeme po herním plánu volně. Hraní ve dvou je tak mnohem taktičtější.

V Sound Stage narazíte na rytmické hry, Toad’s Rec Room pak využívá konzole Swicth různými způsoby. Zajímavá je zde možnost propojit dvě konzole, čímž se například rozšíří hrací plocha. Pochybuji ovšem, že většina domácností má doma dva Switche, takže to je spíše varianta na fandovská setkání.



Trefou do černého je kooperativní režim River Survival, v němž se sjíždí divoká řeka. Sedíte ve člunu, pomocí ovladače naznačujete pohyb pádlování, čímž určujete směr. Už to je legrace, protože hráči na opačných stranách se spolu musí domluvit, jinak se nikam nedostanete a nic netrefíte. Nestačí se jen vyhýbat překážkám, případně najíždět na zrychlení a sbírat budíky s cennými sekundami. Důležité jsou balonky, které aktivují minihry. A jak správně tušíte, za splněnou minihru získáte čas navíc.

U minulého dílu hráči kritizovali, že chybí možnost hrát online. Nintendo jim tentokrát vychází vstříc, ale ne úplně. Online totiž lze hrát jen Mariothon, což je pět náhodných miniher. Vyhrává ten, kdo má v součtu nejlepší skóre. Tento režim jsem bohužel nemohl otestovat, protože servery nejsou před vydáním dostupné, nicméně předpokládám, že se hraje naprosto stejně jako offline varianta. V onlinu každopádně má být k dispozici rankování s žebříčky a odměnami.

Je mi jasné, že hráči očekávali možnost hrát online i v hlavních režimech, na druhou stranu rozumím, proč se do toho Nintendu nechce. I nejkratší partie trvají klidně skoro hodinu, takže je zde velké riziko, že se hráči budou odpojovat. Na druhou stranu alespoň pro přátele tu plnohodnotný online být mohl a celkem dobře si ho umím představit i u River Survivor, který tolik času nezabere.

Co se týče chyb, žádná zásadní mě nenapadá. Jistě, hracích desek mohlo být víc, ale čekám, že Nintendo uvolní další v bezplatné aktualizaci. Super Mario Party lze hrát i sólo, ale zdaleka to není taková pecka, jako když hrajete ve dvou. A co teprve, když seženete další ovladače a sejdete se ve třech nebo ve čtyřech.

Během hraní mě zarazila (a nepotěšila) jen jedna věc. Hráli jsme celkem vyrovnaný zápas, když v sedmém kole „expert“ rozhodl, že druhý tým by měl vyhrát a poslal mu zlatou trubku, která ho přenesla přímo k dvojici hvězd. Rozumím snaze průběh vyvažovat, aby bylo hraní napínavé až do konce, ale toto bylo přes čáru.

Super Mario Party se povedl. Umně skloubil deskovou hru a minihry s využitím klasického i pohybového ovládání. Hodí se pro hraní doma i na místech bez televize či monitoru. Nakonec zde najdou obsah pro případné party hraní i ti, které hlavní režim v podobě deskové hry zase tak nezajímá. Osmdesát miniher a dostatek režimů totiž zajistí zábavu na nejeden večer. Ostatně my už doma hrajeme přes týden a zájem zatím neopadá.