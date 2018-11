Super Smash Bros. Ultimate je podle předprodejů hit

Ačkoliv bojovka Super Smash Bros. Ultimate ještě nevyšla, už nyní je jasné, že to bude prodejní hit. Nejen, že jde v rámci předprodejů o nejúspěšnější díl série, je to v předprodejích i nejúspěšnější hra na konzoli Switch.

Super Smash Bros. Ultimate bez problémů naváže na aktuální hit s Pokémony. Nintendo se totiž pochlubilo, že během prvního týdne prodalo tři miliony kusů Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee!.



Super #SmashBrosUltimate is punching its way into the record books! Thank you to all the amazing fans for your support in making this a fight for the ages! Be sure to have your #NintendoSwitch ready to experience the action when the game launches on 12/7.https://t.co/z26JLSHE3W pic.twitter.com/AqkeDlKYSb