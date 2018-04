Recenze: Ve strategii Surviving Mars budete kolonizovat rudou planetu

Raketa pomalu dosedá na povrch Marsu, je to velký den, další milník v historii lidstva. Lidská noha se konečně dotkne nové planety. Všichni kolonizátoři jsou nedočkaví a vzrušení, vybraní jen z těch nejlepších kandidátů, odhodlaní ustát každou překážku a podmanit si zcela nový svět. Těch milníků a výzev je čeká ještě celá řada, ale vědí, že píší dějiny. Než se tak ale stane, čeká je moře mravenčí práce.



Na Marsu

Surviving Mars je sice klasická budovatelská strategie, ale snaží se přidávat i něco navíc. Než vám dorazí první kolonisté, je třeba zařídit celou řadu věcí. K pomoci vám budou všelijaká vozítka a sondy.

Vozítka jsou tři, transport, řídicí jednotka pro sondy a průzkumník. Každá má svou specifickou funkci. Pro začátek je nejdůležitější řídicí jednotka sond. Sondy jsou srdcem a mozkem celé základny. Staví, hledají suroviny a opravují porouchaná zařízení. Bez nich by byla vaše základna odepsaná. Nahraná by byla i bez přísunu elektřiny, sondy jsou bez ní k ničemu. Solární nebo větrné elektrárny vám dají dostatek šťávy na rozjezd. Když už máte postavenou základní elektrickou síť, můžete přemýšlet o rozvodech vody a kyslíku, těžbě základních materiálů a plánování první lidské kolonie. Už vše šlape, jak má? Základní obytná kopule je životaschopná? Tak je čas na první nebožáky, vlastně chci říct pionýry vesmírného programu.

Kolonizátoři na vaši skromnou základnu dorazí v kosmické lodi a s trochou zděšení proběhnou nepřátelskou marsovskou krajinou do kopule, jediné oázy klidu široko daleko. Kopule se dají vybavit různými věcmi, od obytných domů po kasina, laboratoře, továrny, školy. Prostor je ale omezený, tak musíte zvážit, čím jej vybavíte. První kolonizátoři nejsou úplně mimo realitu a ke štěstí jim pro začátek stačí konstantní přísun kyslíku, vody a jídla a nějaká ta jabloň jako dekorace. Vzhledem k nevypočítatelnosti prostředí budou muset jednou za čas oželet i to.

Zemřít na Marsu je snadné. Průkopníky může zabít kde co, ale většinou je to dobře mířený meteorit do pláště dómu. I když se říká, každá reklama, dobrá reklama, tak v případě hromadného udušení kolonizátorů to není dobré PR vaší společnosti, takže je pak problém sehnat další dobrovolníky.

Marsovský byznys

Taková mise na Mars není levná záležitost, položky se zde počítají po stovkách milionů, takže se brzo dostanete do situace, kdy musíte začít na svou kolonii vydělávat. Není to nic snadného. Musíte orbitálním skenováním najít ložiska vzácných rud a postavit na nich těžební stanici. Ta vyžaduje lidskou obsluhu, tedy v dosahu dolu postavený dóm. Po extrakci pak lze vzácnou rudu nalodit na raketu mířící zpět k Zemi a vydělat si pár set milionů, které ihned investujete do nedostatkových náhradních součástek, které odlifrujete další raketou na Mars. Všechno na Marsu má totiž ve zvyku se porouchat. Prasklé potrubí připraví vaše rezidenty o vodu, porušené elektrické vedení zmrzačí půl základny, a když ještě zkolabuje nějaká ta továrna, můžete rychle hledat pytlík na hyperventilaci. Zažehnání jedné katastrofy střídá katastrofa další, meteorický roj zasáhne kyslíkový výrobník a kopuli. Lidé se dusí a vy s hrůzou zjistíte, že vám došly zdroje. Začíná souboj o čas a hledání potřebných surovin ve všech skladištích na Marsu. V ten moment najdou využití zmíněné transportéry. Jejich hlavní funkcí je nakládat a vykládat materiál mezi skladišti, a tak distribuovat životně důležité suroviny po celém Marsu.

Tady by mohl být Surviving Mars uživatelsky přívětivější. Přehlednost není v pozdějších fázích, kdy máte základny a skladiště roztahané po celé mapě, úplně nejlepší. Na mapě Marsu se vám jasně nezobrazují vozítka, a pokud máte několik vozidel stejného typu, v hlavní liště stejně nepoznáte, které je které. Trochu přehlednosti by neuškodilo i u managementu jednotlivých základen. Pozdější fáze se dokáže zvrtnout ve frustrující zběsilé lítání ze základny k základně a distribuci potřebných surovin na opravu manuálně. Naštěstí jsou sondy dost pilné a přesouvají suroviny mezi jednotlivými sklady bez vašeho zásahu. Při chytrém rozvržení řídicích středisek tak můžete distribuovat veškeré materiály napříč mapou a ulehčit si práci.

Surviving Mars se hraje až nečekaně dobře. Má tu správnou schopnost vás strhnout. Hlavním motorem je tu zřejmě postupné odemykání technologií. Technologií jsou desítky a lehce se liší dle vaší počáteční specializace. Každá vyzkoumaná technologie vám přežívání ulehčí. Ať je to jen vyšší efektivita solárních panelů, větší dómy, nebo příběhový výzkum, vše se vám nějak pozitivně promítne a v některých případech zachrání pozadí. Běžně jde vývoj kupředu šnečím tempem, ale dá se urychlit vysláním průzkumných vozítek na místa „anomálií“. Jejich analýzou získáte další body do výzkumu. V pozdějších fázích oceníte i takové upgrady, které zlepšují kompetence kolonizátorů. Jen v oboru vyškolení jedinci mohou efektivně dělat některé důležité práce. Ňouma, který nerozezná houby od ovsa, na farmě nevypěstuje ani řasy. Naopak zkušený botanik dostane ještě bonus a zlepšení psychického zdraví. Příčetnost hraje v Surviving Mars také velkou roli.

K hraní vás motivuje i něco, co se u budovatelských strategií až tak často nevidí – příběh. Jsou tu takzvaná mystéria, scénáře, které ovlivňují celou hru. Mystérií je celá řada a vše příjemně ozvláštňují a přispívají znovuhratelnosti.

Zápolit budete i s pro Mars typickými katastrofami, padajícími meteority nebo písečnými bouřemi. První jmenovaná má ale i svá pozitiva. Meteority mohou v sobě mít vzorky pro výzkum nebo těžitelné železo. Zato bouře slouží pouze k smazání úsměvu z tváře. Surviving v názvu není jen tak, hra dokáže celkem věrně nasimulovat pocit nezvaného hosta. Může se vám stát, že přežijete klidně pár stovek let a pak si Mars jednoduše řekne dost a vypakuje vás zpět na Zemi. Meteorická bouře zasáhne všechny důležité budovy, zničí veškeré zásoby materiálů ve skladech a tornáda dokonají zbytek práce. Vám nezbude, než přijít s lepší taktikou.

Technicky skoro bez kazu

Graficky hra nijak neoslní, ale ani neurazí, ačkoliv míra zoomu je obdivuhodná. Mnohem zajímavější je hudební složka. Ve hře si můžete zvolit čtyři různá „rádia“, která sice jedou do smyčky to samé, ale ke hře se skvěle hodí. Hra je dokonce i bugů prosta. Tedy skoro. Trochu by neškodilo vyvážit balanc některých mystérií a přidat víc nastavení při začátku hry, ale jinak si není nač stěžovat.

Výzva z rudé planety

Surviving Mars je promyšlená budovatelská strategie. Ze svého exotického zasazení dokáže vymáčknout, co to jde, a přináší i docela neotřelý příběhový koncept, který se v budovatelských strategiích moc nenosí. Hra se v počátečních hodinách jeví jako snadná, ale s přibývajícími léty strávenými v nehostinném prostředí vyplují na povrch nová tajemství, nové hrozby a lehčí nedostatky v uživatelské přívětivosti.