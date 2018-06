RECENZE: Sushi Striker: The Way of Sushido je vyšperkovaný logický rychlík

Odpovězte si na otázku: jste v dnešní době ochotni platit za vyšperkovaný logický rychlík, nebo si vystačíte s free 2 play variantami na mobilech a tabletech?

Vyšperkovaný v tomto případě znamená nadstavbu z her na hrdiny, herní mechanismy akcentující dovednost, spoustu příběhových animací, částečný dabing a přes sto padesát úrovní. Nemusíte přitom čekat na energie, nezobrazují se vám reklamy a obtížnost je vyladěná tak, aby to bylo zábavné, ne abyste narazili na pay wall. V případě, že by vás taková hra zajímala, můžete pokračovat ve čtení.

Sushi Striker: The Way of Sushido je hra s příběhem, který ocení zejména publikum v Japonsku, odkud hra pochází. Hlavní zápletka se totiž točí kolem pokrmu sushi. A nejen to. Kvůli sushi se zde dokonce válčilo. A dopadlo to tak, že Impérium, které si nárokuje veškeré zásoby sushi pro sebe, vyhrálo.

Sushi Striker: The Way of Sushido Sushi Striker: The Way of Sushido

Proti nim stojí dívka nebo chlapec Musashi a z dobrovolníků složená Osvobozenecká sushi fronta. Cílem je zajistit dostatek sushi pro lidi na celém světě. Příběh je střelený, nicméně těch pár hlavních postav, na které jsem narazil, jsem si celkem oblíbil. Humor klasicky vychází z konverzace i doprovodné animace.



Cílem je postupně projít celou mapu a pomocí mnoha soubojů porazit Impérium. Bitvy probíhají tak, že si berete talířky se sushi z běžícího pásu, jídlo sníte a talířky házíte na protivníka, který stojí proti vám. Před vámi jsou čtyři pásy: tři vaše a jeden společný. Základním mechanismem je spojování sousedících talířků stejných barev a vytváření co největších sloupečků, maximálně však z dvaceti talířků.



Sushi Striker: The Way of Sushido

Další podmínkou je, že ono spojení musí vzniknout do sedmi sekund, jinak celé kombo zmizí. Hra vás na vypršení limitu upozorní, takže stačí pustit prst z displeje nebo zmáčknuté tlačítko. Prázdné talířky se ukládají do zásobníku pod pásy, který pojme až pět sloupců a Musashi je automaticky hází na protivníka. Komíny talířů lze ovšem vrhnout naráz i ručně, což se za některých okolností hodí.

Je tu ještě pár dalších mechanismů, jako možnost ovlivnit rychlost pásu, kvalita podle barvy talířů (ovlivní kolik zranění soupeř obdrží) či výběr oblíbeného sushi s pasivním bonusem. Tím zdaleka nejdůležitějším ovšem jsou sushi skřítci, jejichž dovednost se nabíjí tak, že jíte sushi. Do bitvy si můžete vzít tři a právě díky nim je hra neustále variabilní.

Základní Jinrai změní u všech vašich talířků barvu na jednu stejnou, díky čemuž můžete okamžitě vytvořit maximální kombo. Chyrrykan zase zrychlí nabíjení dovedností, zatímco Elekan vytvoří dočasný štít, který vás částečně ochrání před nádobím soupeře.



Sushi Striker: The Way of Sushido Sushi Striker: The Way of Sushido

Když to všechno spojíte dohromady, je to fofr. Musíte sledovat talířky se sushi, zároveň dávat pozor na to, co dělá soupeř a takticky aktivovat sushi skřítky. Některé jejich schopnosti se krásně doplňují a umožní vytvořit silná komba v krátkém čase. Skřítky ovšem používají i soupeři a ti silnější mohou dát zabrat. Co byste řekli na souboj, kdy oponent může spojovat talířky nezávisle na barvě. Není to moc fér, ovšem tady se láme chleba a ukáže, jak moc máte nebo nemáte hru v malíku. Vedle toho vy i skřítci získáváte zkušenosti.



Jsou tu i různé předměty. Ty jednorázové nakopnou životy, zatímco třeba tréninkový černý pásek sníží životy na polovinu, ale zvýší zisk skóre 1,5krát. U každé úrovně jsou tři podmínky, jejichž splnění přidá hvězdu. Když jich máte na konci kapitoly dostatek, zpřístupní se tajné úrovně.



Fajn je, že hra na vás nevybalí vše naráz, ale pomalu vysvětluje a přidává další prvky. V menu tak například neuvidíte multiplayer, na arénu narazíte až časem. Tady můžu zopakovat svá slova z preview.

U lokální bitvy, kdy každý chytí jeden Joy-Con, je problém v tom, že pokud váš protihráč hru dobře nezná, nemá šanci. Ono přeci jen chvilku trvá, než si všechny herní mechanismy zažijete. U multiplayeru jsem prozatím nenarazil na soupeře, protože hra ještě nevyšla, ale má potenciál prodloužit životnost. Netřeba se obávat nevyváženosti, všichni zde mají mít nastavenou stejnou úroveň.



Sushi Striker: The Way of Sushido se povedl a nabízí zábavu na hodiny. Variabilitu zajišťují sushi skřítci, které průběžně objevujete, ale i postupné vylepšování a odemykání nových věcí. Je to ten typ hry, který si můžete zahrát pár minut i hodinu. Kdyby byla cena poloviční, doporučil bych ji hned. Ale čtyřicet dolarů je zkrátka dost. Doporučuji proto vyzkoušet demo. Pokud vám sedne hratelnost, příběh i způsob, jakým je vyprávěn, neváhejte. Při jakýkoliv pochybnostech raději počkejte na slevu.