Po knize a filmu bude Světová válka Z zpracována i jako počítačová hra

Hrstka přeživších se v postapokalyptickém světě brání nájezdům oživlých mrtvol, tak to jsme tu snad ještě neměli!



Dělám si samozřejmě legraci, profláklejší zasazení u počítačových her ani neexistuje, ale což. Z toho, že na nás vydavatelé podobné tituly bez ustání chrlí posledních několik let, usuzuji, že to lidi pořád ještě baví.

Chystaná adaptace Světové války Z se oproti konkurenci může pochlubit známou licencí, jinak však vypadá jen jako tisící první variace na Left 4 Dead. Skupina 4 hráčů se tu v kooperativním modu bude bránit nájezdům nekonečných davů zombies. Místo příběhové kampaně můžeme očekávat spíše slepenec samostatných misí, jehož hlavním účelem je ukázat vám co nejvíce odlišných prostředí. Autoři slibují Moskvu, Jeruzálem a New York, kde všude budete moci za využití širokého arsenálu nemrtvé definitivně umrtvovat.

Hra vyjde na PC, PS4 a X1, datum vydání ještě není známé.