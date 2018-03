Vyšla systémová aktualizace konzole Switch na verzi 5.0.0

Co je nového?



* Pokud máte propojený Nintendo Account s Twitterem nebo Facebookem, objeví se vám přátelé se Switchem v záložce Friend Suggestions

* Konzole obsahuje 24 nových profilových obrázků, a to z bojovky ARMS a série Kirby

* Koupené hry prostřednictvím PC nebo chytrého zařízení se začnou stahovat dříve než dosud, a to i když je konzole v režimu spánku

* Nové filtry v News (například čtení pouze nepřečtených zpráv)

* Úprava rodičovské kontroly

* Pokud si koupíte hru ještě před vydáním, v okamžiku, kdy bude dostupná, se objeví notifikace

* Barvy gripu ovladače Switch Pro Controller se zobrazí v nastavení ovladače na konzoli

* Oprava Play Activity (některým uživatelům se po roce resetoval odehraný čas, šlo pouze o chybu zobrazení)

* Kromě aktualizace systému je ještě dostupná aktualizace ovladačů Joy-Con, a to skrze System Settings -> Controllers and Sensors -> Update Controllers. Co vylepšuje nebo opravuje, Nintendo nezveřejnilo.