Na Switch vyjde nový tenis s Mariem, Dark Souls či Hyrule Warriors

Obtížná hra na hrdiny Dark Souls se v remasterované podobě vůbec poprvé podívá na konzoli od Nintenda. Ačkoliv se objeví i na dalších platformách, verze pro Switch by měla mít vylepšenou grafiku i snímkování. Obsahovat také bude DLC Artorias of the Abyss. Datum vydání bylo stanoveno na 25. května.

Mario Tennis Aces

Oznámen byl také nový tenis s Mariem nazvaný Mario Tennis Aces. Vyjde během jara a poprvé od vydání na GameBoy Advance se v něm objeví příběhový režim s minihrami a bossy. Že by konečně pořádný tenis po trochu odfláknutém Mario Tennis: Ultra Smash na Wii U?

Na Switch přiskáče i super těžká (a super zábavná) hopsačka Donkey Kong Country: Tropical Freeze, která původně vyšla na Wii U. Jen nebude tak těžká. Jak to? Ve hře totiž budeme moci hrát za Funky Konga, který zvládá dvojité skoky, vznáší se a umí i nekonečné kotouly. Surfovací prkno pak vykryje zranění z bodáků. Tohle všechno dohromady hru pořádně usnadní. Nic vám ovšem nebrání hrát s původním opičákem a vychutnat si celkem hardcore zážitek. Datum vydání bylo stanoveno na 4. května.



V eShopu na Switchi je nyní dostupné demo Dragon Quest Builder.



Kirby Star Allies

Šestnáctého března vyjde také první dobrodružství Kirbiho na Switchi, a to v kooperativní hopsačce Kirby Star Allies. Video nám představilo dvě nové schopnosti - uměleckou a pavoučí, s níž lze zamotat nepřátele do sítě.

Na jaře ještě vyjde definitivní edice akce Hyrule Warriors, která sází na hromadné bitvy. Už jsme ji sice hráli na Wii U i 3DS, definitivní edice s veškerým vydaným obsahem tak zřejmě cílí na nové hráče.

K vidění bylo také další video z akce Payday 2. Tato kooperativní střílečka je venku sice už pěkných pár let, na Switch se však podívá až 27. března. Ukázka zmiňuje podporu dotykového ovládání v menu, podporu vibrací HD rumble či novou postavu.

Na Switch míří také akční hra na hrdiny The World Ends with You v edici Final Remix, která poprvé vyšla v roce 2008 na handheld DS (recenze). Zmíněna byla HD grafika a nový epilog, který má na příběh vrhat nové světlo.

Akční hra na hrdiny Ys VIII: Lacrimosa of Dana se podívá na Switch v létě.

Bezplatné aktualizace se v únoru dočká hit Super Mario Odyssey. Nová minihra Baloon World se zpřístupní po dokončení hry a spustí se po rozhovoru s Luigim. V Hide It budeme ve vymezeném čase ukrývat balonky, zatímco ve Fint It budeme hledat ty, které schovali ostatní hráči. Počítá se samozřejmě se žebříčky těch nejlepších.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Slibně vypadá nové DLC strategie Mario + Rabbids Kingdom Battle. Prozkoumávat budeme nový svět a k tomu se bude hodit nová hratelná postava - opičák Donkey Kong s banánovým útokem.

Nezapomnělo se ani na bojovku Pokkén Tournament DX, ve které se ve dvou vlnách objeví noví pokémoni (Aegislash 31. ledna a Blastoise 23. března).