Nintendu se daří, za 12 měsíců prodalo přes 15 milionů konzolí Switch

Nintendu se podařilo za fiskální rok 2017 (od 1. dubna 2017 do 31. března 2018) prodat 15,05 milionů konzolí Switch, vyplývá ze zveřejněné finanční zprávy. Co se týče prodejů her, nejlépe se v tomto období dařilo parádní hopsačce Super Mario Odyssey (10,41 milionu), závodům Mario Kart 8 Deluxe (9,22 milionu) a akci Splatoon 2 (6,02 milionu).

Super Mario Odyssey Mario Kart 8 Deluxe

Špatné nejsou ani výsledky staršího handheldu 3DS (6,4 milionu), na nějž se nejlépe prodávali prozatím poslední Pokémoni Ultra Sun / Moon (7,51 milionu).

Celkově se celosvětově prodalo 17,79 milionu konzolí Switch (Switch vyšel 3. března 2017). Během dalšího fiskální roku, tj. od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 by Nintendo rádo prodalo dalších 20 milionů Switchů.

SNES Classic Mini Mobilní hra Animal Crossing: Pocket Camp

Retro konzole SNES Mini si připisuje úspěch v každém dostupném regionu s celkovými prodeji 5,28 milionu. V porovnání s loňským rokem vzrostl také zájem o figurky Amiibo (10,3 milionu). A příjmy z her na chytrých mobilech a tabletech vzrostly meziročně o 62 procent na 39,3 miliard jenů.