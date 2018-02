Tactical Assault Commander Pro je mini klávesnice a myš k PlayStation 4

Tactical Assault Commander Pro je neúplná mechanická klávesnice, do níž je přes USB připojena myš. Zjednodušeně řečeno myš emuluje pohyb pravé analogové páčky (rozhlížení), zatímco čtyři klávesy zastávají funkci levého analogu (pohyb). Tato dvě zařízení zastanou všechny ovládací prvky ovladače, je tu dokonce i dotyková plocha z Dualshocku 4. Set je primárně určen pro hraní stříleček, které výrazně usnadní. Není to vlastně už cheat? V on-line hře je to zřejmá výhoda.

Tactical Assault Commander Pro

Zpočátku nezvyk

V prvé řadě je dobré položit si nerudovskou otázku, kam s ním. Předpokládám, že většina majitelů PlayStation 4 má konzoli připojenou k televizi, tudíž sedí v obýváku na pohovce nebo na zemi. Tactical Assault Commander Pro ovšem potřebuje pevný podklad pro klávesnici i pro pohyb myší. V tomto jsem to měl snadné, jednu PS4 mám u televize, druhou pak připojenou k jednomu z monitorů u počítače.



Zapojení proběhlo hladce. V podstatě jsem jen propojil přes USB myš s klávesnicí a klávesnici následně připojil dalším USB kabelem k PlayStation 4. Klávesnice se červeně rozzářila (podsvícení lze vypnout) a já se přihlásil. To mi samozřejmě netrvalo dvě sekundy jako normálně, kdy po paměti naťukám čtyřmístný kód, musel jsem nastudovat, kde jsou ekvivalenty tlačítek umístěné.



Tactical Assault Commander Pro Tactical Assault Commander Pro

Pohybovat se v menu PlayStation 4 pomocí klávesnice byl velmi zvláštní pocit. Zprvu mi to přišlo jako něco nepatřičného, základní rozvržení je však velmi dobré. Myš zastává funkci pravé analogová páčky, její tlačítka pak R2 a L2, tlačítka z boku pak L1 a R1. Šipky na klávesnici fungují jako levý analog. Na klávesnici je zboku analogová páčka, která funguje jako směrový kříž na ovladači. Hned nad ní je tlačítko X.



To je velmi dobré řešení, protože levým palcem mám na dosah nejen směrový kříž, ale i často používané X. Působí to přirozeně. Ukazováček, prostředníček a prsteníček zůstávají na směrových šipkách, zatímco malíček krásně padne na klávesu s O (klávesa je o něco níže než ostatní), což je další často používané tlačítko. Logika v našem regionu je, že X potvrzuje, zatímco O je rušení / návrat.

Pokud by někomu nevyhovovalo O na malíčku, je i pod šipkou vpravo, tj. přes ukazováček. Zvykat jsem si v musel na trojúhelník a chvilku mi trvalo, než jsem se po paměti naučil i ostatní klávesy. Bonusem jsou klávesy jako Snipe, Quick či Walk, které skokově změní citlivost. Opěrku pod rukou lze posunout, takže problém by neměli mít ani lidé s většíma rukama. Mechanická klávesnice je velmi dobrá, odezva také.



Tactical Assault Commander Pro Tactical Assault Commander Pro

Co se myši týče, jako to klasická optika s kolečkem a dvěma tlačítky na boku. Další dvě drobná tlačítka u kolečka slouží k přepínání DPI, a to v rozsahu 400 až 3200. Skoky jsou po čtyřech stovkách, přičemž aktuální stav je barevně indikován na displeji u klávesnice (zelená – 800 DPI, červená 1600 DPI atd.). Myška není špatná, hrálo se mi s ní dobře, ale za svoji G502 od Logitechu bych neměnil. Teoreticky lze připojit i jiné myši, ta moje se ovšem nechovala úplně korektně, ale může být chyba i na mé straně.



Nejjednodušší je nastavit si celý set přes obslužný program na počítači. Tam si pomocí drag & drop snadno namapujete klávesy a změníte citlivosti. Počítač je také potřeba pro nahrání nejnovějšího firmwaru. Využití najdou i profily, přeci jen je lepší mít předem připravených více nastavení než to štelovat ručně u každé hry. To by byl trochu opruz. Klávesnice funguje i na počítači, s mapováním nebyl problém.

Nastavení přes aplikaci na počítači

Co se týče her, první dojem nebyl dobrý. Hry jsou totiž standardně nastaveny pro ovladač, je proto třeba kromě DPI u myši vytáhnout nahoru i citlivosti u kamery a míření v menu her. Zbytek už je na vás - akcelerace myši, rozsah pohybu (deadzone), střelba přes mířidlo (ADS). V podstatě u všech her jsem se nakonec dostal do stavu, kdy jsem byl v rámci možností spokojen.



Pokud budu porovnávat s DualShockem 4, střílečky z vlastního pohledu se mi hrály lépe. Celkem o dost. Byl jsem výrazně přesnější, úspěšnější. Pokud budu porovnávat s PC, je to přece jen trochu jiné (a na počítači lepší). Očekáváte-li zážitek 1:1, budete zklamaní. To jde ovšem na vrub i limitům konzole. Kdo však na PC nehraje a nemá porovnání, bude spokojen. Na PC sada funguje v pohodě, tam jsem ovšem hrál s vlastní myší. Překážkou může být cena, která se pohybuje kolem 3 500 korun.