Tahová strategie Mutant Year Zero vyjde 4. prosince

Postapokalyptická hra Mutant Year Zero: Road to Eden, která kombinuje souboje ve stylu Xcom s průzkumem a silným příběhem, vyjde letos 4. prosince na PC. Předobjednat si lze standardní edici za 35 eur, nebo deluxe za 55 eur. Deluxe obsahuje kromě hry wallpaper digitální soundtrack, digitální komiks a digitální verzi stolních pravidel. Předobjednávka dále umožní hrát o tři dny dříve, u deluxe verze je to navíc přístup do bety minimálně měsíc před zahájením prodejů. Níže sledujte nový trailer.