Nečekaný konec firmy Telltale (viz náš článek) bohužel znamená, že se nedočkáme vyvíjené hry podle seriálu Stranger Things. V krátkém videu níže se můžete podívat, o co jsme vlastně přišli. Vypadá to na klasickou telltalovku, že? Ale nemusí být ještě vše ztraceno, producenti seriálu z Netflixu se nechali slyšet, že by byli rádi, kdyby hru udělal někdo jiný.