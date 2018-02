Fanoušek udělal novou hru na 30 let starou konzoli

Konzole Sega Mega Drive zaznamenala koncem 80. let obrovský úspěch a celosvětově se jí prodalo více než 30 milionů kusů.

Matt Phillips naprogramoval Tanglewood na počítači s Windows 95.

Do paměti hráčů se vryla především díky ježkovi Sonicovi, ale výborných her na ní vyšlo bezpočet. Jenže, jak už to bývá, pokrok nejde zastavit, a tak byla v roce 1995 její výroba nadobro ukončena. Řada hráčů však na ní dodnes nechce zapomenout.

O kultovním statusu této 16bitové konzole však dostatečně svědčí fakt, že ještě dnes, takřka 30 let po jejím uvedení na trh, pro ni vznikla nová hra. Jmenuje se Tanglewood a stojí za ní nadšený britský vývojář Matt Phillips.

Nechtěl dělat jen klasickou hopsačku s retro grafikou, jakých je dnes plno, ale toužil se poprat se všemi omezeními, která z takto starého hardwaru vyplývají. Hru proto programoval v původních vývojářských nástrojích na počítači s operačním systémem Windows 95.

Samotným napsáním kódu to však neskončilo, musel také najít někoho, kdo mu vyrobí původní cartridge, na kterých bude moci hru distribuovat. Výsledek však za to stojí a takový retrozážitek žádná rádoby pixelartová hra dneška nenabídne.

Vzhledem k množství práce, kterou na tvorbu Tanglewood Matt vynaložil, však nakonec hru vydá i na PC. Přece jen, majitelů stále funkčního Mega Drive už po světě moc nepobíhá a byla by škoda z téhle krásně vypadající záležitosti udělat jen artefakt pro pár vyvolených.