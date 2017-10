Lidé chtějí tutoriály, ale pak je ani nehrají, říká producent Tekkena

Takzvané bojovky jsou sice velice zábavné na pohled, zároveň však také patří mezi ty nejkomplikovanější herní žánry vůbec. Jejich autoři se proto snaží je co nejvíce zpřístupňovat i široké veřejnosti.

Ne, série Tekken opravu není jen o tom, sledovat jak hezké holky zvedají nohy nad hlavu.

Jenže jak na to? Navzdory tomu, že všichni prahnou po tutoriálech a výcvikových režimech, data ukázala, že je vlastně nikdo nehraje. Myslí si to i Katsuhiro Harada, producent značky Tekken, který se na toto téma rozhovořil pro server PCGamesN.

„U většiny našich her dokážeme říct, v kterých modech lidé tráví čas. Hodně z nich tvrdí, že je nějaká hra skvělá, protože má tutoriál, ale když se podíváme na data, téměř nikdo je nehraje. Je to stejné, jako když si koupíte něco nového, tak si to přinesete domů a manuál nečtete. Je to sice dobré, pokud můžete o svém produktu říct, že má tutoriál, ale když se na to podíváte blíže, stejně ho nikdo nepoužívá,“ řekl Harada.

Mód The Journey ve FIFA 17. Sbírka klišé, nebo nejlepší tutoriál všech dob?

Neznamená to však, že by autoři na jakoukoli pomoc hráčům úplně rezignovali, ba naopak. Jen musí výuku udělat zábavnější. Proto Tekken 7, ale i mnoho dalších her z poslední doby obsahuje příběhový mód, i když by to na první pohled mohlo být pro hru zaměřenou na multiplayer zbytečné.

Ostatně podobným směrem se už od loňského ročníku vydala i fotbalová série FIFA. Příběh Alexe Hunta asi neaspiruje na cenu za scénář roku, ale plynule hráče protáhne všemi tréninkovými cvičeními, kterým by se asi jinak vyhnul.