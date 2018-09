Jak vzpomínáte na interaktivní seriály od zkrachovalých Telltale Games?

Jakub Žežule - Moc hezkých vzpomínek nemám. Z prvních Walking Dead jsem byl unešen do chvíle, než jsem zjistil, že věc volby je v podání studia prakticky iluzí. Ve druhé sérii to bilo do očí ještě víc a z Game of Thrones jsem byl vyloženě znechucen. Hrál jsem i Wolf Among Us, kde se mi líbil svět hry, ale styl zůstával stejný. Rád bych zkusil Tales of Borderlands nebo Batmana, ale vždy jsou po ruce tak nějak mnohem lákavější tituly. Zjistil jsem, že v případě Telltale mě herní elementy vyloženě ruší a raději bych se na ně díval jako na film bez iluzivní možnosti volby. Jenže to si raději pustím špičkový seriál. Hry měly prostě dobré scénáře, ale tím to haslo. Konec Telltale Games mě přesto mrzí kvůli věrným fanouškům a lidem, kteří přišli o práci. Přece jenom se podobná pozice hledá obtížněji než místo v zákaznickém servisu. Na druhou stranu sobecky doufám, že se talent scenáristů uplatní ve hrách, které jsou pro mě zajímavější.

The Wolf Among Us Game of Thrones The Walking Dead

Ondřej Zach - Na první dvě sezony Walking Dead vzpomínám rád, ty mě bavily dost. Nejvíc mi vadilo příšerné technické zpracování, ale za to si můžu trochu sám, protože jsem je odehrál na PS Vitě. Problém byl zejména v akčních pasážích, kdy já sice viděl ještě nahrávací obrazovku, ale ve hře už běžel čas na reakci. Vzpomínám si také, jak jsem tehdy na internetu vyhledával, zda je možné na farmě zachránit Shawna. Tam mi došlo, že na volbách zase až tak nezáleží. Bavily mě výsledné statistiky, které ukazují, jak se hráči rozhodovali. Zlom u mě přišel u Walking Dead: Michonne, ze kterého už v podstatě zmizela „hra“. Předpokládám, že to je i jeden z důvodů zkázy Telltale. Hráči se zkrátka podívali na celý příběh na YouTube a na koupi se vykašlali. Nedivím se jim.

Prosím, zmáčkni spoušť a zastřel se.

Dlouho už se chystám na The Wolf Among Us, jinak už jsem zkoušel jen Back to the Future: The Game a Game of Thrones. Ani jedno mě však v podání Telltale nebavilo. Rád bych, aby se podařilo zkompletovat čtvrtou sezonu Walking Dead a příběh uzavřít. Zahrát jsem si chtěl chystaný Stranger Things, protože seriál je super, nicméně pokud Netflix zaúkoluje jiné studio, nijak zvlášť mi to nevadí.



Martin Zavřel - Telltale jsem znal už dřív, ale jejich Návrat do budoucnosti nebo Jurský park mě nezlákaly. Začal jsem jejich hry hrát, jako asi většina, po nadšených recenzích první epizody Walking Dead. A souhlasím s názorem, že tento svůj kousek nikdy nepřekonali. Jde o jeden z nejsilnějších příběhů, co jsem ve hrách zažil, a skvěle tenkrát fungovala ta iluze volby, kterou jsme prokoukli až později s mnoha dalšími hrami vytvořenými podle stejné šablony.

The Walking Dead: Season 2 The Walking Dead: Season 2

Tales from Borderlands byly taky naprosto skvělé, dokázaly spolehlivě překvapit, rozesmát i dojmout. Hra o trůny mi také sedla, hlavně díky nelítostným a beznadějným situacím, které přeci jen nejsou ve hrách v téhle míře zas tak běžné: hra mi opakovaně vyrazila dech každým dalším brutálním zvratem. Wolf Among Us důstojně trefil atmosféru předlohy, i když knižní verze je přeci jen o něco vážnější a zajímavější. Ten zbytek mi ale tak nějak splývá, protože v Telltale od určitého okamžiku začali chrlit hry jako na běžícím páse a málokterá mě dokázala tak zaujmout. Po válce je každý generál a zpětně je nám asi všem jasné, že měli raději inovovat a udělat jednu pořádnou novou věc než tu plejádu rychlých derivátů přesně toho samého. Přesto mě mrzí, že se od nich dalších her nedočkáme a doufám, že tato zábavná forma/žánr videoher bude pokračovat, byť pod taktovkou někoho jiného.

Tales from Borderlands Batman: A Telltale Series

Michael Mlynář - No, vzpomínám, ale spíš ve zlém. Kdysi jsem si v rámci PlayStation Plus stáhl The Wolf Among Us, protože mě zaujalo řekněme detektivní téma s noirovou atmosférou, a nestačil jsem se divit, co na těch hrách všichni vidí. Vždyť tam vlastně nebylo nic ke hraní. Ano, někdo by mohl říci, že třeba takový Heavy Rain je vlastně to samé, ale zkrátka není. Dokážu strávit hromadu času u lecjaké blbinky, namátkou mě napadá třeba Cooking Mama, ale ty věci od Telltale jdou zkrátka úplně mimo mě. Třeba jsem jen nepochopil záměr, ale to na celé věci nemění zhola nic.

Petr Zelený - Přiznám se, že první sezona The Walking Dead pro mě byla jako zjevení a příběh Clementine a Leeho jsem hltal se zadrženým dechem. A to dilema na konci je jedním z nejsilnějších herních momentů několika posledních let. Hodně mě bavil taky The Wolf Among Us, protože převrátil pohádková klišé na hlavu. Ale pak začalo kouzlo pomalu vyprchávat, protože to zkrátka bylo pořád to samé, jen v jiných kulisách - Game of Thrones a Tales from the Borderlands jsem už ani nedohrál a Batman a Strážci Galaxie mě nechali naprosto chladným. A vzhledem k tomu, jak to teď s Telltale Games dopadlo, jsem stejný pocit neměl jen já, ale i spousta dalších hráčů.

VIDEO: Batman: A Telltale Series - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jan Lysý - Abych se přiznal, příliš času jsem u nich nestrávil. Věnoval jsem jim možná tak pár desítek minut a pak se vrhnul na jiné hry. Chápu, že tyhle projekty měly své oddané fandy, ale můj šálek kávy to nebyl. Nebo jsem možná soudil příliš rychle. Ale pokud budu mít v budoucnu nějaký volný čas, tak neříkám, že některé ze starších her znovu nevyzkouším.

VIDEO: The Walking Dead: Michonne - prvních šest minut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Honza Srp - Až na Minecraft a Hru o trůny jsem hrál vše co kdy vydali a většinu z toho i recenzoval. Pro hry od Telltale mám slabost a i když to bylo pořád dokola to samé a dělal jsem si z jejich tvorby srandu, ty dvě hodinky jsem si každý měsíc našel rád. Celá situace mě mrzí o to víc, že poslední Walking Dead ukázal, že se studio chce zase pohnout trochu dopředu. Nezbývá mi než doufat, že se povede dodělat alespoň dva zbývající díly, jinak je mi to líto spíše jen z toho pohledu, že spousta lidí přišla o práci.

Popularita seriálu Stranger Things je mi totiž záhadou a hra mi určitě chybět nebude, Wolf Among Us 2 je škoda, ale co se dá dělat. Žádná extrémně snadná platinová trofej holt už do sbírky nepřibude.