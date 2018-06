Telltale Games konečně mění engine

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.

Firmě Telltale Games se v roce 2012 podařil skutečný průlom díky interaktivnímu seriálu na motivy komiksu The Walking Dead. Od té doby jsme od nich podobných her dostali bezpočet a musíme se přiznat, že už nás to ani moc nebaví. Naštěstí Telltale oznámili spoustu změn ve vedení společnosti (viz náš starší článek) a nyní se i konečně loučí se svým letitým enginem vlastní výroby. Jejich chystané novinky Stranger Things a The Wolf Among Us: Season 2 už prý pojedou na enginu Unity.