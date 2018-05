V úterý vychází akční řežba Tesla vs Lovecraft

Podobných shora viděných stříleček se na nás sice valí spousta, ale už jen kvůli vynikajícímu názvu stojí za to o Tesla vs Lovecraft napsat. Tím druhým důvodem je fakt, že za ní stojí nezávislé studio 10tons, které vydalo skvělý Crimsonland. Tady půjde o to samé - nekonečnou akční řežbu, při které krev stříká na všechny strany. Hra vychází již zítra na PC, všechny aktuální konzole i mobilní platformy.