Svět má nového šampiona v Tetrisu, je mu teprve 16 let

Classic Tetris World Championship se hraje na původní, téměř třicet let staré konzoli NES, pro větší retro efekt ještě zapojené do stařičké CRT obrazovky. Pravidla jsou jednoduchá, oba hráči začnou hrát ve stejný čas a kdo nasbírá více bodů, ten vyhrál. Soupeři se střetávají v klasickém turnajovém pavouku a začíná se až od 15. levelu (případně při souhlasu obou hráčů od 18. levelu), aby se profesionálové nemuseli zdržovat rozehřívacími koly.

Joseph wins the Classic Tetris World Championship in some insane high-level play pic.twitter.com/kUibFbdMuO