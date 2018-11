Příští rok vyjde knížka The Art of Kingdom Come: Deliverance

The Art of Kingdom Come: Deliverance vyjde během prvního čtvrtletí roku 2019. Publikace má téměř 250 stránek, prodávat se bude za 699 korun a slibuje i dosud nezveřejněné materiály. Komentáře vývojářů se týkají zrekonstruované oblasti Ratají okolo roku 1403.

The Art of Kingdom Come: Deliverance

„Spousta talentovaných lidí během vývoje Kingdom Come denně precizně uvažovala téměř nad každým kamínkem, cihlou a trámem, které jsme do hry nakonec umístili. Myslím, že je to na materiálech, které jsem pro artbook vybral, moc pěkně vidět. Věřím, že lidé, kteří chtějí vidět takříkajíc pod pokličku, tuhle knihu velmi ocení,“ přidává Mikuláš Podprocký, art director Warhorse Studios.



Knížku vydá český obchod Xzone, který na projektu úzce spolupracuje s Warhorse Studios. „Sedmnáct let vyrábíme pro obchod různé herní předměty jako dárky ke hrám. Nyní je to ale poprvé, co vyvíjíme vlastní produkt pod licencí a to navíc s celosvětovým dosahem. Skočili jsme do toho po hlavě a knihu vydáme rovnou v češtině, angličtině a němčině,“ vysvětluje Martin Schovanec, spolumajitel firmy Xzone.