OBRAZEM: Knížka ukazuje vývoj grafiky v adventurách za posledních 33 let

, aktualizováno

Právě vydaná 460stránková kniha The Art of Point-and-Click Adventure Games ukazuje vývoj grafiky tohoto žánru od dob svého vzniku (1984) po současnost (2017). Kromě obrazových vzpomínek přináší i výbornou sérii rozhovorů s vývojáři, kteří se svými výtvory zapsali do historie.