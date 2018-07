Vzniká neoficiální remake strategie The Battle for Middle-Earth

Herně pozitivní fanoušci Pána prstenů v posledních letech příliš důvodů k radosti nemají. Jsou tu sice dva díly obstojné mlátičky Shadow of Modor/War, jenže ta k vzácné licenci přistupuje poněkud odvážněji, než by asi bylo žádoucí. Z pavoučího monstra Oduly je najednou sexy nymfa, kmeny zlých orků se představují pomocí hip-hopových beatů a nedotknutelní Nazgûlové padají k zemi jako kuželky.

Pokud byste tedy raději nějakou myšlenkově výživnější hru, musíte se obrátit do dávné minulosti. Konkrétně do roku 2004, kdy vyšla skvělá strategie Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth. Co se týče jejích mechanismů je zábavná i dnes, ostatně v naší recenzi jsme jí tehdy udělili 94 %, ale co se týče technického zpracování, je už hodně za zenitem. Což se dá říct i o jejím prakticky totožném pokračování z roku 2006.

Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by Warner Bros. jakožto majitelé práv ke značce chystali oficiální třetí díl. A tak se skupina fanoušků rozhodla, že si pomůžou sami. Multiplayerovou složku prvního dílu proto kompletně přepracovávají do moderního Unreal 4 enginu a jak dokazují obrázky i nové video zveřejněné na stránce ModDB, jde jim práce pěkně od ruky. Pokud vše půjde podle plánu, výsledek bychom si mohli vyzkoušet již někdy v příštím roce.