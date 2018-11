Deset tisíc zombíků je rozsekáno na kusy v traileru k The Black Masses

Za svůj život už jsem viděl tisíce upoutávek na hry, a tak je poměrně těžké mě zaujmout. Chystané kooperativní akci The Black Masses se to podařilo. Neznámí vývojáři Brilliant Game Studios připravují fantasy klon kooperativní akce Left 4 Dead, jen zasazený do fantasy světa. V tomto žánru aktuálně panuje skvělý Wahrammer: Verminitde 2 (naše recenze), od kterého se snaží autoři nějak odlišit. Jak? Především detailním zobrazením brutálního násilí.

Ve hře budete bojovat proti nekonečným zástupům zombies, které můžete doslova rozporcovat na kusy. Odsekávání jednotlivých údů a jiných částí těl není ve hrách žádnou novinkou, ovšem The Black Masses má poněkud větší měřítko, než je u podobných her obvyklé.

Aby autoři ukázali sílu vlastního enginu, poslali deset tisíc zombies do obrovského mixéru, který s nimi udělá krátký, ale notně krvavý proces. Možná vás to rozesměje, možná znechutí, ale musíte uznat, že oproti klasickým naleštěným trailerům má toto video něco do sebe.