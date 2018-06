Ve vzduchu, na vodě i souši. Závody The Crew 2 mají konečně šťávu

The Crew 2 sice staví na stejných základech, hraje se ovšem jinak. Pořád je to hra v otevřeném světě, v němž brázdíme mapu USA. Jenže průchod hrou už není tolik svázán příběhem, namísto toho sami rozhodujeme, kterým aktivitám se chceme věnovat. Celkem tu jsou čtyři hlavní huby, konkrétně Street racing, Pro Racing, Freestyle a Off-road, od nichž se odvíjí další disciplíny.

Zřejmě největší novinkou je rozšíření vozového parku o čluny a letadla. Když jsem před rokem koukal na videa z E3, říkal jsem si, že takovou hru hrát nebudu. Působilo to na mne jen na efekt, zatímco hra v jádru vypadala stejně jako první díl. Jenže jak mi ukázala aktuální beta, spletl jsem se.

Čluny a letadla ani zdaleka nejsou hlavní náplní hry, do zdejšího otevřeného světa ovšem sednou dokonale. Celou mapu si můžete volně prohlížet, přibližovat a oddalovat ve stylu těch od Googlu. A s minimem nahrávacích obrazovek.

The Crew 2

Vychytaná je funkce, kdy si na stisk klávesy plynule přepínáte mezi vozem, člunem a letadlem. Projíždíte se ve člunu podél pobřeží a těsně před tím, než najedete na souš, zvolíte letadlo a ladně se vznesete do vzduchu. Z výšky pak můžete efektně dopadnou na silnici třeba s buginou. Nově získaná svoboda není jen hodně „cool“, poslouží také pro prozkoumávání herního světa, vyhledávání aktivit a samozřejmě různé skopičiny.

Z výše popsaného je jasné, že The Crew 2 je arkáda do morku kostí. A pokud očekáváte slušný dojem z rychlosti, spoustu smyků a nakonec i toho skákání, jste na správné adrese. Ve hrách si většinou nerozumím s ovládáním letadel, ale tady je to tak snadné, že budete levou zadní předvádět i akrobatické kousky. Horší je to s jejich plněním na čas, takže nebojte, nějaká výzva tu samozřejmě je.

Foto režim The Crew 2 The Crew 2 The Crew 2 The Crew 2

Grafika je vzhledem k otevřenému světu a velikosti slušná. U některých scenerií se tají dech, jinde je vidět, že už narážíme na současné limity konzolí. Přijde mi, že města vypadají trochu sterilně. Dobře působí pár chytře rozmístěných objektů, do kterých lze narazit, zejména při závodech v buginách v přírodě to umocňuje dojem z jízdy.

Beta The Crew 2 byla masivní. K vyzkoušení byla nejen všechna lákadla, ale dokonce celá mapa a v testovacím režimu i kompletní sestava strojů. Z podceňovaného pokračování se může rázem vyklubat nečekaný červnový hit. Ale na to si počkáme až do recenze. Jisté je, že sérii Forza Horizon konečně vyrostla pořádná konkurence.

The Crew 2 vychází 29. června na PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One.