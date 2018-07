RECENZE: The Crew 2 přináší motoristické blbnutí v otevřeném světě

Zatímco první díl chtěl být závodním MMORPG (massively multiplayer online role-playing game), dvojka možnosti obrovského světa rozšiřuje o lodě, letadla a řadu disciplín. Opět se projíždíme po zmenšené verzi Spojených států, jsou ovšem k vidění všechna velká města a nejznámější památky, například Socha svobody či památník Mount Rusmore s prezidenty vytesanými do skály.

The Crew 2

Ačkoliv to tvůrci nepřiznají, dvojka je v podstatě restart původní hry. A i když všechno nedopadlo úplně na jedničku, je ve všech směrech lepší. Zatímco do jedničky jsem se nebyl schopen dostat, ve dvojce už mám nahráno přes čtyřicet hodin a to mě čeká ještě řada disciplín.

The Crew 2 na mě zprvu působil jako vyzyvatel špičkové série Forza Horizon. Obě hry spojuje otevřený herní svět a volnost, tím ovšem podobnost končí. Forzu Horizon lze označit jako simcade a ve výsledku na mě působí víc jako „oslava motorismu“ než proklamovaný slogan u The Crew 2.

The Crew 2

Naproti tomu The Crew 2 je arkáda do morku kostí, v níž je nejenom řada disciplín, ale také spousta výzev jako slalom, útěk či průjezd rychlostní pasti v co nejvyšší rychlosti. Okamžitě se pak můžete podívat, jak si vedete v porovnání s hráči z celého světa. The Crew 2 je v tomto směru hravější, víc akcentuje právě blbnutí, ať už jen tak, nebo v rámci různých hodnocených činností. Další silnou stránkou je mocný fotografický režim, kdy je možné si prohlédnout a aranžovat několik posledních minut. Možností je opravdu hodně, od změny počasí, času, přes filtry po expozici, dopravu a další.

The Crew 2

Čtyři hlavní huby

Všechny činnosti ve hře jsou poschovávány do čtyř hlavních hubů: Street Racing, Offroad, Freestyle a Pro Racing. Jsou tu klasické pouliční závody, motokros, rallye, akrobacie s letadlem, závody na člunech, formule či monster trucky. Na začátku samozřejmě není přístupné vše, nové disciplíny a další výzvy si odemykáte postupně hraním.

VIDEO: Závody v autech, letadlech i lodích nabídne The Crew 2 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hra je v tomto poplatná době, takže béčkový příběh nuly, z níž se postupně stává hvězda, je okořeněn získáváním followerů, tedy sledujících. Nemusíte se ovšem bát, jsou to naprosto tradiční zkušenosti, jen jinak pojmenované. Followery získáváte nejenom po dokončení závodu, ale i při předvádění různých skopičin, když se volně potulujete v herním světě. Po dosažení úrovně Icon se před vámi rozprostře celá hra, včetně pokročilých možností přizpůsobení vozů, jako je trakce, ABS, vyvážení brzd… pokud by někdo něco takového zde hledal.

The Crew 2

Široký záběr hry lze paradoxně vnímat i jako bariéru. Jsou tu sice motorky i akrobacie v letadlech, pokud vás ovšem zajímají například pouze pouliční závody, není The Crew 2 pro vás. Ve hře je od všeho trochu, ale daná disciplína logicky nezastoupí plnohodnotnou hru v této kategorii. Mně samozřejmě také nesedly všechny disciplíny na sto procent, ale většina mě bavila, takže postup hrou byl hladký. Takže se nic nestane, pokud dvě tři disciplíny budete úplně ignorovat. Já si nejvíc užívám Offroad, který zahrnuje adrenalinové sjezdy přes checkpointy, závody na motokrosové dráze i mimo ni a rallye.

Ve stylu Google Maps

Pokud vynechám úvodní dlouhý loading (hráno na PS4 Pro), ve volném režimu můžete křižovat celé Spojené státy bez nahrávací obrazovky. Celou mapu si přitom můžete plynule přibližovat a oddalovat ve stylu Google Maps, což vypadá neskutečně dobře. Menší vesničky a příroda vypadají parádně, města působí občas trochu sterilně, bez šťávy.

Fotografický režim - změna počasí a času The Crew 2

Mapa se hodí také při plnění fotografických výzev. Pokud se nalézáte v místě nějaké pamětihodnosti, v blízkosti zvířete či jiných zajímavostí, hra vám nabídne možnost splnit výzvu. Stačí se přepnout do fotografického režimu, splnit dané podmínky (třeba skok s motorkou s pohledem na měsíc) a cvaknout. Výzvy ovšem můžete plnit cíleně, k čemuž se hodí právě skvělá mapa.

The Crew 2

Mimochodem, aktivity není třeba vyhledávat jen na mapě. Na všechny se můžete pěkně pohromadě podívat přes záložky přímo z menu, z nějž jdou také rovnu spustit. Respektive hra vás z menu přenese do startovní části eventu. Svůj strojový park si pak můžete obdivovat a hlavně upravovat ze svého sídla v Miami.

Na dlouhou trať

Za dokončení aktivit získáte kousky náhodné výbavy, pomocí níž si postupně vylepšujete svůj strojový park. U vozů je to maximální rychlost, výkon motoru, brzdná dráha atd. Nové součástky jsou trojí kvality. V okamžiku, kdy máte vůz dostatečně vylepšen, můžete se pustit do plnění aktivit na vyšší obtížnost.

The Crew 2

Po dosažení úrovně Icon také získáváte bodíky, které investujete do různých oblastí, jako je rychlejší doplňování nitra či zvýšení šance na lepší výbavu.

Herní ekonomika je nastavena tak akorát. Je zde sice dvojí měna, ta je ovšem jako v případě Forzy Horizon 3 volitelná, hra mě rozhodně do ničeho netlačila.

Za největší chybu momentálně považuji absenci PvP, tedy závody proti živým hráčům (myšleno real-time PvP, závody proti ghostům tu jsou). Ve hře se sice objeví, ale až v prosinci.

Uvítal bych také více typů chování umělé inteligence protivníků, která je aktuálně nastavena tak, že v běžných závodech se vám protivníci neustále drží za zadkem, nelze jim výrazně ujet. Poslední výtka se týká nekonzistentních kolizí: u některých objektů je hra benevolentní, u jiných vás okamžitě zastaví. Týká se to hlavně měst, v přírodě mi přijde fyzika nastavena dobře.

The Crew 2 je arkáda do morku kostí, která vám umožní vyblbnout se ve spoustě disciplín v otevřeném světě. Prezentuje se sice jako online hra, já si ji ovšem užívám sólo s tím, že čas od času potkám živého hráče v otevřeném světě. Rozhodně mě nic nenutilo hrát v kooperaci. Není to dokonalá hra, ale svoje kouzlo má.