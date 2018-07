Online střílečka The Culling 2 nemohla dopadnout hůře, nikdo ji nehraje

Žánr battle royale zaznamenal v posledních letech ohromný rozmach. Z hlediska komerčního úspěchu aktuálně vládne počítačovým hrám. Na vrcholu žebříčku popularity jsou tituly PlayerUnknown’s Battlegrounds a Fortnite, prostor je tu i však i pro několik menších titulů. Jedním z těch úspěšnějších byl i The Culling.

Po produkční stránce sice nemohl konkurovat výše zmíněnými blockbusterům, ale díky menším mapám a dobře zpracovaným soubojům na blízko poskytoval odlišný herní zážitek, který dokázal přilákat i přes dvanáct tisíc hráčů najednou. Čerstvě vydaný druhý díl sliboval opravit všechny nedostatky a celý koncept dotáhnout k dokonalosti.

Jenže to se nestalo. Autoři „vylepšovali“ tak usilovně, až ze hry odstranili vše, čím byla výjimečná. Výsledkem je naprosto zbytečný počin, který nemá nic, co bychom v lepší podobě nenašli jinde. Což se hráčům samozřejmě nelíbí a dávají to autorům pocítit. Ze 156 publikovaných recenzí je jich 87 % negativních, servery hry zejí prázdnotou. V průměru mají The Culling 2 puštěno pouze dva lidé najednou, což je pro multiplayerový titul průšvih.

Pro studio Xaviant, které funguje už od roku 2007, je to v podstatě likvidační výsledek. I na svých oficiálních stránkách přiznávají, že nemají žádné rezervy. Vypadá to, že budou muset brzy zavřít krám.

Podobný osud letos postihl už studio Boss Key slavného vývojáře Cliffa B, kterého nezachránil ani zoufalý pokus nazvaný Radical Heights.