Ve Spec Ops oslnili příběhem, nyní však autoři chystají onlinovku

Spec Ops: The Line z roku 2012 (naše recenze) sice vypadá na první pohled jako tuctová střílečka z pohledu třetí osoby, ale nenechte se zmýlit. Díky fantastickému příběhu je to jedna z nejosobitějších válečných her, jaké kdy spatřily světlo světa. Pokud jste se těšili, že na tento nezapomenutelný titul němečtí Yager Develeopment nějak navážou, asi budete překvapeni. A tipuji, že ne zrovna příjemně.



Jejich nově oznámená hra The Cycle totiž bude online akce pro 20 hráčů. V roli vesmírných lovců se z pohledu vlastních očí budete snažit plnit nejrůznější úkoly a přitom si dávat pozor nejen na nebezpečnou okolní faunu, ale i ostatní hráče. První trailer příliš akce neukázal, ale stylizací hra připomíná kombinaci Fortnite a Horizon Zero Dawn. Což nemusí být nutně špatně, ale určitě nepůjde o tak emocionální zážitek, jaký nabídli Spec Ops.

Jestli si chcete hru vyzkoušet, můžete se přihlásit do otevřené bety, která by měla začít v příštích týdnech. Prioritní platformou je PC, časem by se The Cycle měl dostat i na konzole.