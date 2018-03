Oznámení přichází trochu nečekaně v rámci informací o plánovaných aktualizacích prvního dílu (viz roadmapa na obrázku), který vyšel přesně před dvěma lety. Co o dvojce prozatím víme? Pracuje na ní opět studio Massive Entertainment, kterému budou pomáhat divize Ubisoft Reflections, Red Storm Entertainment, Ubisoft Annecy, Ubisoft Shanghai a Ubisoft Bucharest. The Division 2 poběží na vylepšené verzi původního enginu Snowdrop.

„Nová verze enginu nám umožní realizovat naše další plány. Co je ovšem důležitější, vše, co jsme se za poslední dva roky naučili, využijeme při tvorbě pokračování tak, abychom to udělali správně,“ prohlásil Julian Gerighty, kreativní ředitel Massive Entertainment.



The Division v roce 2018

Na představené hry a pravděpodobně i vyzkoušení první verze si ovšem počkáme až do června, kdy se koná herní akce E3. Aktuálně nejsou k dispozici žádné obrázky ani video.

The Division je hra v otevřením světě, střílečka a stejným dílem i hra na hrdiny. Přestřelky jsou založené na krytí se za překážkami, herním motorem pak lov lepší výbavy. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.