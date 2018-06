I půl roku po skončení epidemie je svět The Division 2 stále nebezpečný

S The Divison (celým názvem Tom Clancy’s The Division) se Ubisoftu před třemi roky podařil zásah do černého. Hra ve své době zbourala prodejní žebřížky a svým autorům ze studia Massive Entertainement vydělala obrovskou spoustu peněz. Nyní nastal ideální čas podojit fanoušky znovu.



The Division 2

Ubisoft s Division 2 rozhodně nechce zopakovat stejnou chybu, jakou udělal se sérií Watch Dogs. Její druhý díl měl celý koncept oživit a posunout dál, jenže to vedlo k masivnímu propadu prodejů. Ukázalo se totiž, že navzdory všem hlasitým internetovým křiklounům komunita vlastně žádné opravdové změny nechce. Nejspíše proto má v The Division 2 většina vylepšení spíše jen kosmetický ráz.

Opět se stáváme speciálním agentem, který se snaží v anarchií zmítaných Spojených státech zjednat pořádek. Což znamená, že běhá z místa na místo, střílí nekonečné davy protivníků, kryje se za překážkami a sbírá stále lepší a lepší vybavení. To vše ideálně ještě ve společnosti několika přátel v kooperativním režimu. Něco jako kdybyste zkombinovali Gears of War a Diablo. Po nějaké době se sice kulisy okoukají, ale základní mantra je zábavná prakticky napořád, což dvojka výborně dokazuje.

The Division 2

Její příběh se odehrává 7 měsíců po událostech prvního dílu, kdy tzv.„dolarová horečka“ zcela zdecimovala obyvatelstvo USA. Ze zasněženého New Yorku se tentokrát přesuneme do slunného Washingtonu, což má daleko větší dopad na hratelnost, než by na první pohled mohlo vypadat. Místo betonové džungle totiž Washington nabízí daleko více otevřených prostorů, kterým je samozřejmě potřeba přizpůsobit svojí taktiku.

Division 2 jsem si mohl vyzkoušet na vlastní kůži a byla to jedna z nejzábavnějších půlhodinek letošní E3. V jádru je to sice pořád to samé jako minule, ale změna prostředí je tak radikální, že to člověku vlastně ani nevadí.

The Division 2

V předváděčce jsme poskočili rovnou do tzv. „endgame,“ tedy fáze hry, kdy máte dohranou základní dějovou linku a dosáhli jste levelu 30. V tu chvíli si nově můžete zvolit jednu ze specializací, navenek vyjádřenou tzv. charakterovou zbraní, kterou může používat pouze dané povolání. Demoliční expert má granátomet, „survivalist“ kuši s výbušnými šípy a odstřelovač dalekonosnou pušku. Tyto zbraně jsou ultimátně silné, ale náboje do nich opravdu vzácné.

Dohráním příběhu vlastně hra teprve začíná, protože až tehdy se vám v herním světě otevírají ty nejzajímavější mise. Podle všeho se vrátí jistá forma „darkzone“ v níž probíhají souboje proti ostatním hráčům, nově přibudou i tzv. raidy až pro osm hráčů, tak jak je známe z MMORPG.

The Division 2

To je ale zatím jen teorie, my jsme si na místě mohli vyzkoušet pouze jednu krátkou misi, spočívající v dobytí a ubránění vraku letadla.

Co vám tady budu povídat, je to klasická Division se vším všudy, jen ozvláštněná tím, že jsem hrál s kolegy novináři a ne úplnými idioty, myslícími jen na sebe, jak se mi to v původní Division často stává. Z novinek mě zaujala možnost přivolat si na bojiště počítačem ovládané posily nebo bojový dron, který můžete ovládat na dálku. Ani jedno však neznamená výraznější zásah do herního systému.

The Division 2 zkrátka vypadá jako prakticky většina pokračování od Ubisoftu za poslední dobu. Změn je pomálu a nejsou nijak zásadní, jenže nová detailní mapa a odladěná hratelnost k sobě stejně znovu přilákají všechny hráče zpátky. Bude to jako u Assassin’s Creed nebo Far Cry: v Ubisoftu vědí, proč jejich hry lidé hrají a tak jim to také dávají plnými hrstmi. Kdo chce originalitu, musí se porozhlédnout jinde.

The Division 2 vychází 15. března 2019 na PC, PlayStation 4 a Xbox One.