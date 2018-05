The Evil Within 2 je nyní možné hrát i v režimu z vlastního pohledu

Díky bezplatné aktualizaci je nyní možné hrát špičkový horor The Evil Within 2 kompletně v režimu first-person, tedy z vlastního pohledu. Stačí navštívit menu a v záložce General přepnout položku Fisrt-Person Mode na Enabled. Kdo hru prozatím nemá, může si stáhnout Free Trial (na PC přes Steam, na konzolích přes e-shop), který nový pohled také zahrnuje. Mimochodem, titul je do 19. února na PC, respektive do 20. února na konzolích k mání se slevou 50 procent. Trial verze zahrnuje první kapitolu.