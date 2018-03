Autoři neúspěšné kočičí hry The Good Life znovu zkoušejí vybírat peníze

Že by si sáhl do svědomí a konečně potenciálním hráčům pořádně vysvětlil, o co že v The Good Life půjde? Ale kdepak, prostě jen upravil grafiku, přislíbil přidání dalších herních mechanik a řekl si o přibližně poloviční částku než minule. Silná autorská vize, nebo jen tvrdohlavost? Záleží na úhlu pohledu.

The Good Life

A o co že tedy v The Good Life půjde? To není tak jednoduché. Autoři slibují bohatý příběh a zároveň naprostou svobodu v konání, což zní jako dokonalý protimluv. Hlavní postavou má být zadlužená americká novinářka, která se přestěhuje do „nejšťastnějšího města na světě“, britského zapadákova Rainy Woods. Kromě prodeje vlastích fotek, kterým hodlá umořit svůj dluh, se Naomi pouští i do vyšetřování záhadné vraždy.

Těšit se prý můžeme na dynamické okolí, které se mění na základě vašich akcí, a naprostou svobodu konání, kdy můžete dělat prakticky vše, co vás napadne, od stříhání ovcí přes těžení kryptoměn po opíjení se na baru. A aby toho náhodou nebylo málo, jednou za měsíc se všichni obyvatelé městečka změní na noc v kočky nebo psy, hlavní hrdinku nevyjímaje. Že by v tomhle byl nyní ten nový tajný recept na úspěch? V původním návrhu totiž autoři slibovali pouze kočky.

The Good Life

Popravdě řečeno, ani po pečlivém prostudování kickstarterové kampaně nemám tušení, jak se asi The Good Life bude vůbec hrát. Chyba však nejspíše nebude na mém přijímači.

SWERY si totiž za léta působení v herním průmyslu vydobyl zvláštní pozici. Sice se všichni se shodnou na tom, že jeho hry vlastně nejdou hrát, vypadají hnusně a nikdo je pořádně nechápe, ale přesto si díky nim vybudoval doslova kultovní pozici.

Měl jsem tu čest pouze s jeho nejznámějším titulem Deadly Premonition, ale přiznám se, že jsem příliš omezený na to, abych genialitu tohoto díla ocenil. Tak snad v The Good Life.

Je dost pravděpodobné že SWERYmu to tentokrát vyjde, protože za pouhý den od startu kampaně už vybral pětinu z požadované částky 640 tisíc dolarů (cca 12 milionů korun).