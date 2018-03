Bude plná nenávisti. Vše, co víme o hororové akci The Last of Us 2

Letos už to bude pět let, co skončilo putování Joela a Ellie napříč několika zpustošenými americkými státy. Od té chvíle fanoušci po celém světě čekají a dychtivě hltají každou informaci o připravovaném druhém dílu, o kterém se několik let pouze spekulovalo. Tvůrci z Naughty Dogu vyložili karty na stůl až na konferenci PlayStation Experience 2016, kde The Last Of Us 2 oficiálně potvrdili. Když však na loňském PSX Neil Druckmann oznámil, že je hra hotová teprve z 50 až 60 procent, začalo být i těm největším optimistům jasné, že čekání ještě není zdaleka u konce.

The Last of Us: Part 2

Datum vydání

Nejvíce všechny samozřejmě zajímá, kdy si konečně zahrají pokračování jedné z nejopěvovanějších her posledních let. Vše nasvědčuje tomu, že se letos ještě nedočkáme. Jisté je, že hra opět vyjde exkluzivně na konzole od Sony, tedy PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro, přičemž do konce jejich životního cyklu minimálně pár let ještě zbývá. Datum vydání ještě oficiálně nebylo oznámeno. Avšak z nedávného interview argentinské rádiové stanice Vorterix, kde se rozpovídal skladatel Gustavo Santaolalla, který na hře spolupracuje, vyplynulo, že se hry dočkáme v roce 2019.

Máme trailery a několik otázek

The Last of Us: Part 2

První trailer z PSX 2016 představil už dospělou a velmi rozezlenou Ellie hrající na kytaru, u nohou mrtvé tělo, přísahající pomstu (spekuluje se o tom, že chce pomstít smrt Joela, který v traileru také vystupuje; možná jako vzpomínka nebo představa Ellie). Podle oficiálních informací se druhý díl odehrává pět let po událostech prvního dílu, Ellie tedy bude 19 let a stane se ústřední hratelnou postavou.

Na další detaily jsou však v Naughty Dogu poměrně skoupí. Největším zdrojem domněnek a spekulací je ovšem trailer představený loni na Paris Game Weeku, který svou brutalitou vzbudil u mravokárců naprosté pozdvižení a vyvolal nefalšovanou morální paniku. V ukázce je zatím neznámá ženská postava (Laura Bailey, některé teorie operují s tím, že jde o matku Ellie, databáze IMDb uvádí u herečky jméno postavy Anna, což by teorii potvrzovalo) vlečena surovci, patrně příslušníky nějakého gangu (objevily se i spekulace, že je žena sama členkou onoho gangu), kteří se ji pokusí oběsit.

Následuje skutečně brutální scéna, ve které figuruje další ženská postava Yara (Victoria Grace) a několik přesných a rychlých zásahů kladivem. Situaci rozetne pár dobře mířených šípů a na konci krvavé přetahované zbudou dvě ženy, jeden lukostřelec a horda nestvůr valících se tmou. Zatím není známo, ze které části hry scéna je, ani jak postavy souvisí s těmi z prvního dílu. Trailer jasně ukázal jen to, že The Last of Us 2 nebude šetřit násilím.

Vývojáři přitom fanouškům moc nepomáhají a nechávají je vesele spekulovat a nořit se do bizarních teorií. Ale jedno je jasné: jak už se ukázalo v prvním dílu, i ve světě, jehož populaci zdecimovala infekce měnící lidi na šílená vraždící monstra, zůstávají největší hrozbou přeživší. V tomto duchu se ponese i pokračování. Ellie přísahá nad neznámým mrtvým tělem, že si všechny najde a pozabíjí je do posledního (o kom přesně mluví, není známo), ve druhém traileru sledujeme, jak se lidé surově masakrují bez rozmyslu. Přesto se zde dočkáme i krátkého pohledu na valící se clickery, takže se na pozadí složitých mezilidských vztahů a hlubokých dojemných osudů bude i tentokrát hodně bojovat. Doufejme.

Multiplayer

The Last Of Us poskytovala v single player módu prvotřídní herní zážitek, ale nabídla také překvapivě zábavný multiplayer. Craftění a survival techniky ze single player módu byly využity excelentně. Zážitek z příběhového módu samozřejmě multiplayer nepřebil, přesto šlo o poměrně vyváženou zábavu (obzvláště v režimu Supply Raid). Pokračování s největší pravděpodobností multiplayer nabídne také.

Očekávání

Hra The Last Of Us posbírala řadu ocenění včetně ceny BAFTA a Kerrang! za nejlepší hru roku nebo ocenění od Sdružení amerických scenáristů za nejlepší scénář ke hře. The Last Of Us 2 bude jistě mít ambice kráčet ve stopách svého předchůdce, z jehož stínu se pochopitelně pokusí vystoupit. Přibýt by měli (kromě nových postav) také noví nepřátelé – infikovaní budou hrozivější a vypořádat se s nimi bude náročnější.

Když se na plakát podíváte zblízka, můžete si všimnout, že auto v plamenech je čumák vlka, zatímco stromy okolo dotvářejí obrys jeho hlavy.

Někteří fanoušci se také domnívají, že by měla nový rozsáhlý svět obývat i nakažená zvířata, což není úplně v souladu s dosavadními pravidly herního světa The Last Of Us. Neil Druckmann se na Twitteru pochlubil také psem navlečeným v motion-cap oblečku, což vzbudilo dohady o tom, že putování za pomstou ozvláštní i psí doprovod.

The Last of Us: Part 2

Co se týče způsobu vyprávění, byl první díl přísně lineární, nešlo tedy odpovědí nebo nějakou akcí změnit směrování příběhu nebo zvrátit některé události. Většina situací šla sice řešit více způsoby (respektive dvěma – stealth versus postřílení všeho, co se pohne), ale možnost ovlivnit vývoj příběhu pravděpodobně The Last Of Us 2 ve větším rozsahu nenabídne. Pravděpodobně však budeme sledovat příběh napříč několika časovými rovinami prostřednictvím hratelných flashbacků (jako v DLC Left Behind).

Větší, lepší, nebezpečnější

Podle Druckmanna budou příběh i herní svět mnohem rozsáhlejší než v případě prvního dílu. Původní hra uchvátila propracovaným příběhem plným zvratů a vypjatých situací, což umocňovaly dobře vykreslené postavy. Druhý díl má v tomto ohledu zajít ještě dál. Hlavním tématem má být hněv, nenávist a pomsta, což je sice výsostné klišé, v podání Naughty Dogu by přesto mohlo být toto ohrané „revenge“ schéma chytlavé a pomsta skutečně uspokojující.

Fakta