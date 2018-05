The Legend of Zelda: Breath of the Wild vyhrála cenu D.I.C.E.

Zelda: Breath of the Wild

I Akademie interaktivních umění a věd (AIAS) vyhlašuje každý rok své hry roku. Ty jsou nazvané D.I.C.E. a abyste měli nějakou představu, tak v předchozích třech ročnících vyhrály hry Overwatch, Fallout 4 a Dragon Age: Inquisition. Letos se tou nejúspěšnější stala výborná The Legend of Zelda: Breath of the Wild (naše recenze), což není žádné veliké překvapení, protože Zelda tento titul vyhrává, kde se dá.