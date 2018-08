RECENZE: Budete se bát. The Persistence je horor pro virtuální realitu

Konečně je tu videohra pro virtuální realitu PlayStation VR, která vypadá už na první pohled zajímavě a atraktivně. The Persistence je sci-fi horor, který atmosférou připomíná filmový Horizont události nebo herní Dead Space. Příběh vypráví o vesmírné lodi nesoucí název samotné hry.

The Persistence pro PSVR

Persistence se nenadálou chybou dostala nebezpečně blízko k černé díře, která ji zanedlouho pohltí. Je potřeba restartovat počítače, aktivovat pohon a splnit spoustu dalších úkolů, aby se vesmírné plavidlo vyhnulo zkáze.

Vykuchejte vlastní mrtvolu

Hráč se chopí role bezpečnostní důstojnice Zimri Eder. Vlastně ne tak docela. Hrát budete za její klon. Jeden z prvních herních úkolů je z její mrtvoly získat potřebné kmenové buňky. Jde o dost temný a depresivní úvod. Do ruky dostanete extraktor kmenových buněk, který lze použít nejen k účelu, pro nějž byl stvořen, ale zároveň i jako zbraň. Jednak s ním můžete praštit mutanty po hlavě, jednak lze z netvorů extrahovat buňky násilnou formou. Buďto neslyšně zezadu, nebo po odražení útoku štítem a jejich dočasném znehybnění. Při boji je tudíž klíčové časování.

Multiplayer přes mobilní aplikaci The Persistence nabízí netradiční způsob multiplayeru. Druhý hráč se do vaší hry může připojit pomocí aplikace v mobilu nebo tabletu. Pomáhat vám v systému Solex může zmrazením nepřátel, deaktivací pastí či otevíráním dveří. Může však také škodit a poslat za vámi zombie. Věřit se tak vyplácí jen přátelům.

A kde že se všechny ty potvory vzaly? Lodní umělá inteligence se pokazila a začala klonovat ohyzdné a krvelačné verze vašich kolegů. Po krku vám půjdou klasické zombie, rychlejší, co běhají po čtyřech, i masivní berserkeři, kterým je radno se vyhnout obloukem. A to není vše, čekají na vás další ohyzdnosti. Naslouchačům chybí půlka hlavy i s očima, ale sluch nikoliv. S pistolí v ruce zamíří za zvukem, který uděláte. Bladhaundi po vás půjdou zase jako psi. Doslova. I když se budete snažit schovat na druhém konci podlaží, stejně si vás najdou.

Budete se bát

Dokud je nezlikvidujete, nebudete mít klid. Koudel doslova hoří u zadku ohnivým nepřátelům, kteří si z vás budou chtít udělat táborák. Nepřátel je dost a jsou dost ohyzdní a nebezpeční na to, abyste před nimi měli respekt. A někdy se jich budete i bát. Jestli v něčem opravdu virtuální realita jako herní platforma sama o sobě zabodovala a vynikala, jsou to hororové videohry. A The Persistence je toho jasným důkazem. Je totiž prošpikována mnoha strašidelnými i lekavými prvky. Od atmosférického syčení páry přes hluk strojů až po „bafačky“.

The Persistence pro PSVR The Persistence pro PSVR

Vyskočí na vás nejen vaši b7val9 kolegové, se kterými jste chodili na kafe, ale tam spadne kus plechu z šachty, tu zase vytryskne pára z potrubí. Při procházení Persistence (běh zde neexistuje) je hráč v neustálém napětí. Alespoň při prvních pár hodinách hraní. Velký důraz je kladen na plíživý postup. Někdy je lepší se konfliktu vyhnout. Souboje se zmutovanou posádkou jsou na druhou stranu napínavé a smrt vám hrozí na každém kroku. Budete však ozbrojeni. Časem získáte i klasické zbraně jako pistoli a brokovnici. Narazíte i na futuristické kousky.

Vylepšujte sebe i zbrojní arzenál

Smysl gravitačního kanonu netřeba vysvětlovat. Stvořit si můžete i Valkyrii, což je sci-fi variace na harpunu. Ano, stvořit. Upgradovat budete nejenom zbrojní arzenál, ale i sami sebe. Získané DNA vašich kolegů se projeví na vašem klonu, i když vám zůstanou vzpomínky. Sbírat všechny kmenové buňky i Fab čipy se rozhodně vyplácí. RPG prvky jsou povedené a pro potřeby hry dostatečně propracované. Časem budete neviditelní, získáte sérum zuřivosti nebo dokonce sérum Ivy. To udělá z nepřátelských mutantů zdeformované parťáky. Nad hlavou jim pak svítí srdíčko.

The Persistence pro PSVR

Vzhledem k obtížnosti hry se počítá s tím, že budete umírat. A budete umírat často. Znovu se necháte naklonovat, ale schopnosti vám zůstanou. Časem zjistíte i způsob, jak se objevit ve vyšším podlaží, kde jste zemřeli. Hned zpočátku hraní si však všimnete, že se chodby mění a kromě klíčových lokací jsou postaveny vždy jinak. Za proměnlivým prostředím stojí tzv. samokonfigurovatelná makrostruktura. Alespoň nám to tvrdí na stránkách PlayStation. V praxi to znamená, že je prostředí procedurálně (nepřesně slangově – náhodně) generováno.

Parádní ovládání

A i když jsou chodby pokaždé jiné, vypadají na pohled stále stejně. Nacházíte stále ty samé prvky jako schované robůtky ve skříních, stoly atd. Prostředí vesmírné lodě se tak velmi rychle okouká. A i když jde konečně o povedený kousek pro PSVR, celkově je hra svým obsahem nadprůměrná, ale rozhodně nejde o žádné veledílo a okouká se i ona sama. Po pár hodinách umí i nudit.

Co se však samotné virtuální reality týče, je The Persistence hodně dobře zpracovaným titulem. Grafika je celkově na slušné úrovni, ale většinou uvidíte jen temné chodby. Atmosféra dobrá, viditelnost špatná.

Hra má ovšem naprosto bombastické ovládání, kterému pomáhá i rychlý teleport poháněný černou hmotou. K dispozici je několik metod s různými možnostmi otáčení, rychlostí a dalších hodnot. Každý hráč si vybere svého favorita, který mu bude vyhovovat. My zvolili klasickou FPS formu. Standardní rozložení tlačítek je v kombinaci s mířením pohybem hlavy bombastické. Navíc se nedostavila žádná nevolnost, žaludek na vodě ani mžitky před očima. The Persistence je jasná volba pro všechny majitele PlayStation VR. O vyloženě výjimečný zážitek nejde, o hororovou zábavu ano.