The Sinking City vyjde 21. března 2019

Fanoušci Cthulhu se mohou těšit rovnou na dvě nové hry z oblíbeného světa (viz náš článek z E3), nyní konečně známe jejich datum vydání. Call of Cthulhu se dočkáme ještě letos, The Sinking City je naplánováno na 21. březen příštího roku. Zároveň s touto informací vypustili její tvůrci z ukrajinských Frogwares nové záběry ze hry, na které se můžete podívat níže.