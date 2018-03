RECENZE: The Station je dobrá sci-fi povídka, ale jako hra moc nefunguje

The Station je jednou z těch her, na které zabere více času napsat recenzi, než jí dohrát. Jde o další z tzv. walking simulátorů, tedy her, jejichž náplň spočívá v prozkoumávání okolního prostředí, nikoli překonáváním překážek.



The Station je pomalá vesmírná detektivka.

Tím nejdůležitějším je zde klasický sci- fi příběh, který mě vrátil do časů, kdy jsem hltal časopis Ikarie. Úvodní zápletka není komplikovaná – přistáváme na opuštěné vesmírné stanici a naším úkolem je zjistit, co se zde stalo. Původní posádka měla za úkol nenápadně pozorovat vojenský konflikt na planetě mimozemšťanů. Mohou za zmizení všech lidí na palubě právě oni, nebo je to jen důsledek napjatých mezilidských vztahů? To se bohužel dozvíte už za nějaké dvě hodiny pohodového hraní, což mi přijde příliš málo i na poměry tohoto žánru.

Příběh je vyprávěn pouze formou psaných záznamů.

Veškeré bádání je omezenou na jednu malou vesmírnou stanici, která nabízí jen několik kajut a společenských místností. Děj se dozvídáte z nalezených deníkových záznamů, což je sice nebetyčné klišé, ale dá se přes to přenést. Sami autoři hru označují jako adventuru, čemuž se pravověrní milovníci žánru musí vysmát, ale několik puzzlů tu opravdu lze najít. Jejich vyřešení nepředstavuje žádný problém.

Hra ukazuje, jak by mohla vypadat budoucnost augmentované reality. Drží se však přitom dost při zemi.

Po grafické stránce hra neurazí, nezávislý původ je však na ní vidět na první pohled. Co je však horší, na PS4 se hra místy nepříjemně cukala, přitom k tomu neměla žádný zjevný důvod. Kvůli tomu si také musím postěžovat i na ovládání, které vyžaduje poměrně velikou přesnost. Není to však nic, co by vyloženě kazilo celkový zážitek.

Těšil jsem si na slibované inovativní uživatelské rozhraní, které prý mělo ukázat budoucnost augmentované (rozšířené) reality. Ve skutečnosti to však jen znamená, že veškerá vyvolaná herní menu zůstávají viset v prostoru, což se okouká už po několika minutách.

The Station je zajímavá jednohubka, která uteče, ani nevíte jak. Za 400 Kč, které stojí, se však podle mě nevyplatí. Až ale cena poklesne na polovinu, bude situace jiná a jako krátké zpestření večera namísto nějakého filmu zafunguje výborně.