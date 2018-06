The Surge 2 láká na ještě detailnější odsekávání končetin

Ve stále větší záplavě her je pro vývojáře nutné zaujmout a něčím se odlišit od ostatní produkce. Že by však někdo jako hlavní tahák své hry hned v první větě lákal na možnost odsekávat protivníkovi jednu končetinu po druhé a ty pak využít pro likvidaci jeho dalších kolegů, to jsem zažil teprve... podruhé.

V prvním The Surge (naše recenze) to fungovalo na výbornou, v tom druhém autoři z německého týmu Deck 13 slíbili klíčovou mechanikou ještě více propracovat.

V jádru samozřejmě půjde jen o další z mnoha klonů Dark Souls, od záplavy konkurence ji odlišuje především to, že nejde o fantasy, ale o sci-fi.

The Surge 2 bude podle všeho klasickým pokračováním, které funguje na úplně stejných principech jako originál, jen přináší všeho více. Více zbraní (z pěti tříd jich ve dvojce máme deset), větší mapu, více druhů nepřátel, více brutálních dorážeček, lepší grafiku. Hlavní hrdina tentokrát není předem daný, ale můžete si ho vytvořit. Nevypadá to špatně, ale pokud vás nezaujal první díl, těžko se to povede dvojce.

The Surge 2 vyjde v příštím roce na PC, X1 a PS4.