The Vanishing of Ethan Carter vyjde konečně i na Xbox

Při pohledu na nádherné obrázky z The Vanishing of Ethan Carter (naše recenze) je těžké uvěřit, že už jsou to tři roky, kdy hra vyšla. Skvělá grafika vůbec nezestárla a teď si ji konečně budou moci vychutnat i majitelé Xboxů. Hra dostane podporu 4K a navíc i nový režim, který vám umožní jen tak se bez omezení potulovat krajinou. Tento „free roam“ mód dostanou s patchem i PC a PS4 hráči.

