Oproti zvyklostem bude finální sezona obsahovat pouze čtyři epizody. Ačkoliv se rozloučíme s hlavní hrdinkou Clementine, je potvrzeno, že The Walking Dead tím nekončí. Finální sezona slibuje několik vylepšení, které se týkají grafiky a soubojů. Ve hře pravděpodobně narazíme na postavu či postavy z první sezony.

První epizoda z The Walking Dead: The Final Season vychází 14. srpna na PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS a Android. Později se hra objeví i na konzoli Switch.