My děti ze stanice Šibuja. Recenze The World Ends with You na Switch

The World Ends with You je japonská akční hra na hrdiny, která se odehrává v tokijské čtvrti Šibuja. Je zde spousta obchodních domů, restaurací, hudebních klubů a právě kulturu mladých hra akcentuje. Když před jedenácti lety vyšla na handheld DS, působila jako zjevení. Parádně totiž využívala možností zařízení, ať už jde o dvě obrazovky, mikrofon, nebo dotykové pero.

The World Ends with You: Final Remix

Switchová verze ovšem vychází z povedeného mobilního portu z roku 2012, který si kromě vylepšené grafiky dobře poradil i s částmi, v nichž se využívaly dvě obrazovky.

Dobrá zpráva je, že The World Ends with You: Final Remix je natolik unikátní titul, že má co říct i po tolika letech. Před hraním si raději nalepte na displej ochrannou fólii, protože dostane pořádně zabrat. Zároveň doporučuji přečíst si výbornou dobovou recenzi od Emana.

Hlavním hrdinou je chlapec Neku Sakuraba, samotář, trochu bručoun, který moc nerozumí lidem. Společně s dívkou Shiki Misaki, která je naopak velmi přátelská, se ocitnou v alternativní verzi Šibuje. Obě reality se přitom prolínají, skutečností však je, že davy lidí okolo vás nevidí.

Aby toho nebylo málo, oba hrdinové jsou součásti Hry. A pokud prohrají, budou vymazáni. Na každý den připadá jeden úkol. Dvojice, která přežije týden, se může vrátit do našeho světa. Nástrahy jim připravují tzv. Reapeři, ale i oni musí respektovat pravidla hry.

The World Ends with You: Final Remix

Neku a Skihi nejsou jedinými hráči, přičemž každý, kdo vstoupil, ztratil něco cenného. Nemusíte se bát, vše je postupně vysvětleno, ale konkrétní nejsem záměrně, abych nevyzradil více, než je nezbytně nutné.

Hra je opravdu hodně ukecaná, ale není to vata. Zdánlivě banální dialogy dávají putování smysl. Výkladů, či přímo vrstev, je hned několik, nicméně mám pocit, že hra sedne introvertům. Nezachraňujeme svět, ale sami sebe. Hra ukazuje, jaké to je, když se musíme spolehnout na druhé a jak mylné mohou být naše první úsudky.

The World Ends with You: Final Remix

Ačkoliv na splnění většiny úkolů máme časový limit, stylově ukázaný přímo na ruce, není třeba se stresovat, žádný skutečný časovač, po němž by následoval game over, zde není. V handheldovém režimu se hra ovládá výhradně přes dotykový displej. Kloužete prstem po displeji a Neku běží za ukazatelem. Dalším důležitým prvkem jsou speciální odznaky, piny, které propůjčují různé schopnosti. V dobrodružné části je to skenování, které umožní číst lidem myšlenky, ale také objevovat nepřátele The Nosie, tedy Hluk. Později budete lidem vnukávat různé myšlenky, či jim pomáhat v rozhodování.

Piny ovšem využijeme hlavně v boji. A to je po rozhovorech další pilíř hry. Postupem času si zpřístupníte šest slotů, do nichž se odznaky vkládají. Tunderbolt zasáhne nepřítele bleskem, pyrokineze vytvoří ohnivou stopu a podobně. Je jen na vás, jakou sadu si vyberete, celkem jich je přes 300. Vtip je v tom, že na ikonky pinů se většinou nekliká přímo, ale sesílají se gesty.

The World Ends with You: Final Remix

Budete ťukat na displej, kreslit obrazce, rychle smýkat prstem. Je to zdánlivě chaos, ve skutečnosti jsou však pravidla jasně daná. Zároveň musíte sledovat, které piny jsou právě nabité a podle toho reagovat. A aby toho nebylo málo, v boji vám pomáhá vaše parťačka, s níž se v obtížnějších soubojích hodí vyvolat synchronizovaný útok. Zpočátku můžete mít pocit, že displej správně neregistruje vaše gesta. Chce to však nejenom si nejprve přečíst, jak se pin přesně aktivuje, ale i trochu tréninku.

The World Ends with You: Final Remix

K Šibuji patří také extravagance v oblasti oblékání, což je vtipně zakomponováno do hry. Každá oblast podléhá jiným módním trendům, což znamená, že oblečení od správné značky vám může pořádně nakopnout útok. A opačně, značka, která je nejvíc out, váš útok oslabí na polovinu. Trendům samozřejmě podléhají i piny. Za pozornost ještě stojí výborná hudba, kterou složil Takeharu Ishimoto. V menu si můžete vybrat původní verzi i remix.

Zatím jsem hovořil pouze o handheldové verzi, The World Ends with You lze ovšem hrát i na televizi a v režimu tabletop. Ovladač Joy-Con tak funguje jako ukazovátko, v případě potřeby pak lze stisknout tlačítko Y a ukazatel vycentrovat. Z mého pohledu je toto schéma nepoužitelné. Používat prst na dotykovém displeji je nejen přesnější, ale také rychlejší. Hra zkrátka nebyla původně navržena tak, aby se dala ovládat tímto způsobem.

The World Ends with You: Final Remix The World Ends with You: Final Remix

Kromě „pohybového ovládání“ se rozšířil příběh o kapitolku A New Day s novými piny a nepřáteli (po dohrání hry). Lokální multiplayer spočívá v tom, že druhý hráč se chopí zbylého Joy-Conu a ovládá v bitvách Skiki. Přemrštěná je také cena: 49 eur je navzdory pár novinkám moc.

The World Ends with You je přesto hra, která příliš nezestárla. Jasně, animace jsou už trochu retro, stylizace grafiky ovšem osloví i dnes. Hudbu si užijete, stejně jako souboje poté, co získáte spoustu odznaků a sestavíte si „balíček“ podle svých představ. A poselství hry – to je nadčasové. Nečekám, že Final Remix bude prodejní hit, který osloví masy, ale další fandy si určitě najde.